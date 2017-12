V súčasnosti sú najdôležitejšie základné komunikačné funkcie

NEW YORK 8. októbra (SITA) - Septembrové teroristické útoky, následná októbrová odveta USA a nezvratné dôkazy recesie priviedli množstvo podnikov do triezvych pozícií v oblasti výrobných a marketingových plánov do budúcnosti. Obzvlášť odvetvie mobilnej ko

8. okt 2001 o 9:12 sita

Nový pragmatizmus sa medzi ľuďmi z odvetvia objavil po 11. septembri, keď ľudia viac ako nikdy predtým cítili potrebu komunikovať prostredníctvom krátkych e-mailových správ cez mobilný telefón alebo pager. Na ešte väčší význam užitočnosti mobilnej komunikácie poukázali telefonáty cestujúcich z unesených lietadiel či obetí z budov Svetového obchodného centra, ktorí naposledy pozdravili svojich príbuzných.



Posledné udalosti však zároveň odhalili vysokú nevedomosť niektorých užívateľov mobilných sietí. Mnoho užívateľov doteraz ani len nevedelo, že majú možnosť odoslať textový odkaz, nie to ešte ako ho využiť. A v početných prípadoch chcelo naraz telefonovať toľko ľudí, že žiaden z nich sa nikam nedovolal. "Cítim sa vinným za to, že som bol jedným z tých, ktorí strácali čas vymýšľaním zbytočných funkcií," povedal predstaviteľ spoločnosti Motorola Dennis Roberson. "Udalosti z 11. septembra ma presvedčili, že kľúčový význam majú dnes základné komunikačné funkcie," skonštatoval.







