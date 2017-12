Unreal Tournament 2004 - dojmy z dema

13. feb 2004 o 0:00 Ján Kordoš

Keď som sa dozvedel, že sa objavilo dlho očakávané demo Unreal Tournament 2004 neváhal som ani chvíľu a začal som sťahovať. Očakávania, aké to v skutočnosti bude, boli obrovské a všetko bolo ešte viac podčiarknuté hrozne pomalým sťahovaním (ťahali totiž všetci;). Moje prvé dojmy sú zatiaľ veľmi pozitívne, ale o tom viac v článku.

V prvom rade musím pripomenúť, že Unreal Tournament 2004 je hra založená na multiplayeri, ale nikomu nebráni vychutnať si hru aj sám doma s inteligentnými botmi. Ide o klasickú FPSku, v ktorej nájdeme viacero módov, takže cieľ mapy nie je vždy len o vyvraždení súperov. To by hádam – ako úvodná definícia – mohlo byť aj všetko, tak sa vrhnime na všeobecný popis.

Na začiatok si vymenujeme zbrane, ktoré boli k dispozícii. Redeemer je silný raketomet. Rýchlosť nabíjania je hrozne pomalá, ale to sa dalo čakať. Ion Painter vystreľuje laserové prúdy, ktoré dokážu pri dlhšom držaní spúšte vyslať silnejší prúd laseru. Sniper Rifle predstavuje klasickú snajperku, s ktorou ostreľujete nepriateľa z diaľky, no na krátku vzdialenosť je nepoužiteľná. Lightning Gun predstavuje konkurenciu pre snajperku so zoomom. Rocket Launcher je klasický raketomet, naraz môžete vystreliť až 3 rakety, len sa musíte trafiť a nebyť v epicentre výbuchu. Ďalšou klasikou je Flack Cannon, ktorý strieľa „črepiny“, vhodná zbraň na blízko vďaka jej veľkému rozptylu. Granáty si môžete hádzať pomocou Grenade Launcher. Minigun váži bez munície 8 kg a strieľa 23mm náboje, kadencia striel je obrovská a keď sa tento rotačák roztočí, málokto mu unikne. Avril nie je žiadna voodoo bábika pripomínajúca popovú hviezdičku na hudobnom nebi, ale Anti-Vehickle-Rocket-Launcher, čím sa všetko vysvetľuje. Stačia dve rakety z tohto zázraku a väčšina vozidiel sa ocitne v troskách. Primárne je táto zbraň určená na vznášadlá, tanky, buginy alebo obranné veže, no dá sa s ním zabiť aj protivník, ale rakety nie sú navádzané, takže je to obtiažne. Pecka medzi zuby z tejto srandy by poškodila chrup aj tomu najväčšiemu drsňákovi pod slnkom. Link Gun som si obľúbil vďaka jej veľkej sile. V primárnom móde flusá zelenú plazmu s veľkou kadenciou a v sekundárnom z nej lezie zelená plazma v prúde, takže do nepriateľa to šijete s väčšou vervou, samozrejme vám takto skôr dojde šťava. Shock Rifle predstavuje modernú pušku, ktorá sa pomalšie nabíja, ale je smrteľná po 2 priamych zásahoch. V sekundárnom móde z hlavne vylezie silnejší, ale pomalší náboj. Minelayer je charakterizovaný už svojim názvom. Biorifle je značne kontroverzná zbraň a ja osobne som ju nepoužíval vôbec. Zelené flusy plazmy sú možno účinné na blízko, ale chabý dostrel pár metrov ma ihneď odradil. Assault Rifle je slabá zbraň, s ktorou sa môžete maximálne špárať v nose a Shield Gun zrejme nepoužijete vôbec. Po aktivácii sa okolo vás vytvorí štít, ktorý je pre nepriateľov smrteľný, no kým to zistíte, ste už dávno mŕtvy.

Uff, máme za sebou aspoň vymenovanie zbraní, ktoré máte k dispozícii a moje charakteristiky berte so značnou rezervou. Každá zbraň vyžaduje určitý spôsob boja a taktiku, takže využitie každej je značne rozdielne podľa štýlu boja. Na rade sú módy hrania. Deathmatch dnes neprekvapí nikoho. Systém každý proti každému je starý ako multiplayer v FPS, ale zábavnosťou sa prekonáva len ťažko. Na začiatku si zvolíte cieľ misie (počet fragov, časový limit) a besnenie začína. Team Deathmatch predstavuje klasický deathmatch, všetci sú rozdelení do 2 týmov a cieľom nie je pozabíjať všetkých, ale len všetkých členov nepriateľského družstva. Assault by sme mohli s kľudným svedomím nazvať plnenie misii. Na začiatku sa dozviete, čo máte spraviť (napr. niekam sa dostať a zničiť dôležitú vec), zatiaľ čo druhý tím má za úlohu pravý opak – teda zabrániť vám v tom. Po úspešnom splnení cieľa misie sa úlohy vymenia a vy sa ocitnete v úlohe obrancu. Capture the Flag je ďalším evergreenom multiplayerového hrania. Hlavná myšlienka je jednoduchá – vziať súperovú vlajku z jeho základne, doniesť ju na svoju a zabrániť pri tom ukradnutí svojej vlajky. Dôraz je kladený na tímovú spoluprácu, ale toto všetko určite viete. Bombing Run by sa dal s nazvať ako šport budúcnosti. Na mape sa nachádza lopta, ktorú musíte dostať do súperovej bránky a zabrániť súperovi, aby vám dal gól. Aby to nebolo také jednoduché, ak nesiete loptu, nemôžete strieľať, najprv musíte odhodiť loptu (najlepšie nepriateľovi) a súboj môže začať až potom. Aby to však „nosič“ nemal také ťažké, pri držaní lopty sa mu priebežne doplňuje zdravie. Novým módom je Onslaught, ktorý prináša kopec zábavy do hrania. Mapa je neuveriteľne veľká, vyskytujú sa na nej stanoviská, ktoré musíte obsadiť, aby ste splnili cieľ misie. No nie je to také jednoduché, lebo každé stanovisko má „štít“, ktorý musíte najprv zničiť, aby ste mohli stanovisko „prefarbiť na svoje tímové farby“. Lenže každá základňa je napájaná energiou z iného stanoviska a najprv musíte zničiť pôvodcu napájania, základňa bez energie je totiž stále vo vlastníctve nepriateľa. Znie to trošku chaoticky a zložito, ale stačí pár minút hrania a budete vedieť o čo ide.

Novinkou v UT 2004 je používanie rôznych vozidiel, ktoré využijete len v móde Onslaught, takže šomranie, že nový UT bude nanič je neškodné. Ak niekto nechce ovládať vozidlá, nemusí, ale pripraví sa tak o kopec zábavy. Každé vozidlo má iné vlastnosti a inak sa ovláda, no v prvom rade musím povedať, že ovládanie je úplne jednoduché a zvládne ho každý, kto ešte udrží v jednej ruke myš a v druhej dokáže stláčať klávesy. Bugina predstavuje rýchle vozidlo so slabou zbraňou, zmestí sa do nej len jeden človek, ale ako rýchla doprava je to dobrý prostriedok. Tank ste videli už asi každý. Toto monštrum môžete ovládať aj tu, jeho jedinou chybičkou krásy je, že je nehorázne pomalý a ťažkopádny, no jeho potenciál sa nachádza v hlavni. Jeden buuum a každé vozidlo ja poškodené. Vznášadlo patrí medzi ďalšieho prieskumníka, ale možnosť lietať vám dá nové možnosti. Najmenej využívaným vozom bol obrnený transportér, ktorého jedinou chybou je, že v ňom musia byť dvaja, inak slúži len ako prepravný prostriedok. Ak sa necítite na žiadny pohyb, stačí ak si sadnete za zbraň v obranných vežiach, ktoré sú síce imobilné, no nehorázne silné a predstavujú účinnú obranu proti votrelcom v základni.

A ako sa to celé hrá? Vynechám všetky klasické módy, budem sa venovať len novinke – Onslaught. Spočiatku mi pripadali súboje neprehľadné a stále moje mužstvo prehrávalo, no svoje kúzlo ukázala až neskôr. Treba ovládnuť strategické základne a potom postupne bojovať o každé nové miesto, takže si užijete množstva taktiky, bez ktorej sa nikam nepohnete. Ak vám ostáva už len materská základňa, strážte si generátor, po jeho výbuchu sa misia končí. Počas hrania nefunguje žiadny „hurá systém“, treba postupovať s rozvahou a hlavne na správne miesta. Môžete mať obrovský počet fragov, no tu ide o tímovú spoluprácu ešte viac ako v móde Capture the Flag. Znamenitá zábava, len do nej treba preniknúť. Ďalšou charakteristikou je neustála brutálna režba počas hrania. Zomriete VEĽAKRÁT, ale to nie je podstatné, po smrti si vyberiete, na ktorej základni sa znovu narodíte. Jediným obmedzením je, že sa nerefreshnete na základni, ktorá nie je vaša a práve sa na nej bojuje. Primitívny nápad, ale v spojení s vozidlami výborná zábava.

Technické spracovanie si môžete prezrieť na okolitých screenoch, moc sa toho od predošlého dielu nezmenilo, ale nie je sa na čo sťažovať. Efekty zbraní sú nádherné, mapy, ktoré boli k dispozícii v deme sú výborne navrhnuté. Technické spracovanie sa však môže ešte zmeniť, preto jeho hodnotenie ponechám na recenziu.

Na záver to celé zhrniem. Uznávam, že Unreal Tournament 2004 je len obyčajný upgrade predošlého dielu, ale nový mód je jednoducho fantastický. Uvidíme aká bude jeho cena pre majiteľov UT 2003. Ak však máte podobný typ hry v láske, zaručujem vám, že s UT 2004 do psieho e-e nestúpite.