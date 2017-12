Najstarší hmyz má najmenej 400 miliónov rokov

11. feb 2004 o 22:30 ZDENĚK URBAN

Rhyniognatha hirsti, vpravo fosília v rohovci zo Škótska, vľavo jej rekonštrukcia, dole zväčšené hryzadlá. FOTO - NATURE





Americkí entomológovia identifikovali fosílne zvyšky prvého známeho zástupcu pravého hmyzu spred približne 400 miliónov rokov. Pretože v rámci tejto skupiny organizmov ide o pomerne pokročilého tvora, naozaj prvý hmyz musí byť ešte starší. Tento záver sa zrejme týka aj prvého dobytia vzduchu pozemským životom, ktoré uskutočnil práve okrídlený hmyz.

Nález zo škótskeho Rhynie

Michael Engel z University of Kansas v Lawrence a David Grimaldi z American Museum of Natural History v New Yorku skúmali fosílie viacerých druhov prahmyzu, ktoré sa našli vo vzorkách sedimentárnej horniny (rohovec) v škótskom Rhynie, datovaných do doby pred 396-407 miliónmi rokov. Ide o začiatok prvohorného devónu, čo je prostredie iba o málo mladšie ako vrstvy, ktoré už obsahujú prvých zástupcov suchozemskej fauny.

Doterajšími držiteľmi vekového rekordu v rámci tzv. pravého hmyzu (Ectognatha) boli fosílie, ktoré sa našli v americkom štáte New York vo vrstvách z neskoršieho devónu, starých asi 379 miliónov rokov. Išlo o bezkrídle tvory.

Engel s Grimaldiom teraz priradili k pravému hmyzu zvyšky druhu Rhyniognatha hirsti, nájdené pred časom v spomenutom škótskom rohovci. Tým posunuli jeho vekový rekord na začiatok devónu. Napísali o tom do Nature.

Zažil už prvohory?

Ešte dôležitejšie sú však ich ďalšie dva závery. Po prvé, v prípade R. hirsti išlo o tvora s dosť pokročilou anatómiou pravého hmyzu; celkom určite nebol prvým zástupcom svojej skupiny. Primitívnejší hmyz musel žiť oveľa skôr. Vyvinul sa zrejme už v predchádzajúcom útvare prvohôr, silúre (pred 443-417 miliónmi rokov) a patril k vôbec prvým suchozemským organizmom. To by sčasti vysvetľovalo jeho dnešnú hojnosť a rozmanitosť.

Po druhé, aj keď Engel s Grimaldiom na zvyškoch R. hirsti samotné krídla nenašli, tento tvor zdieľal viaceré znaky s krídlatým hmyzom. Krídla sa azda vyvinuli oveľa skôr, ako si myslíme.

Najrozšírenejšia skupina živočíchov

Hmyz (Insecta) je čo sa týka počtu druhov a zrejme aj jedincov najrozšírenejšou skupinou živočíchov. Známych je totiž vyše milióna druhov, čo tvorí okolo dvoch tretín skatalogizovaných druhov živočíchov, pričom sa odhaduje, že azda až päťnásobok, či dokonca viacnásobok tohto počtu hmyzích druhov dosiaľ nepoznáme. V ríši hmyzu osobitne platí známe motto National Geographic Society („Na Zemi je stále čo objavovať"). Hmyz je najpestrejšou skupinou organizmov, čo sa týka veľkosti tela, patria k nemu tvory od úrovne desatín milimetra až k desiatkam centimetrov (veľkostný rekord patril pravážkam z prvohôr, ktorých rozpätie krídel dosahovalo takmer jeden meter). V rámci tohto rozpätia sa možno stretnúť s najbizarnejšími tvarmi tela. Univerzálnymi znakmi sú však rozdelenie tela na hlavu, hruď a zadoček, tykadlá a šesť končatín. Hmyz osídlil prakticky celú zemeguľu a darí sa mu v prostrediach s teplotami od tesne pod nulou až po vyše 50 stupňov Celzia. Základom obrovskej evolučnej úspešnosti väčšiny hmyzích druhov je vzájomne prospešná koexistencia s rastlinami. Hmyz dominuje v prevažnej väčšine suchozemských ekosystémov.