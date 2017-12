ST odškodní klientov, ktorí mali problém s pripojením na internet cez ADSL

11. feb 2004 o 18:40 TASR

Bratislava 11. februára (TASR) - Spoločnosť Slovak Telecom (ST), a. s. odškodní zákazníkov využívajúcich služby ST Online DSL formou 20-% zľavy z mesačného paušálneho poplatku. ST to urobili kvôli tomu, že od 2. do 4. februára tohto roka mali klienti problémy s pripojením do internetu. TASR o tom informoval hovorca ST Radoslav Bielka.

Užívatelia sa v spomínaných dňoch nemohli pripojiť, alebo sa krátko po pripojení do internetu spojenie ukončilo. ST vtedy uvažovalo o prípadnej kompenzácii pre zákazníkov. Svoj úmysel firma uskutočnila a klienti tak vo februári zaplatia za spomínanú službu o pätinu menej.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie prenosové technológie na svetovom trhu. Umožňuje získať vysokorýchlostný prístup pre prenos dát, ktorý sa realizuje asymetricky, vyššou rýchlosťou smerom k užívateľovi a zároveň nižšou rýchlosťou prenosu smerom od užívateľa. Pripojenie do internetu na báze ADSL je na Slovensku dostupné vo všetkých krajských mestách a taktiež v mestách Martin, Nové Zámky, Poprad, Zvolen, Senec, Ivanka pri Dunaji a Stupava.