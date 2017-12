Prvé info o TOCA Race Driver 2: The Ultimate

11. feb 2004 o 13:15 Ján Kordoš

Pokračovanie so sebou prináša množstvo druhov závodov a aut, ktoré dostaneme k dispozícii. Kolesá roztočíte na 9 závodných podujatiach (GT Sports Car Racing, Street Racing, Rally, DTM, V8 Supercars, Global GT Lights, Rally Cross, Formula Ford, Open Wheel Grand Prix, Classic Car Racing) na 25 automobiloch (spomeniem len Aston Martin V12 Vanquish, Jaguar XJ220, Ford Mustang Cobra R, Ford GT 90, Mitsubishi EVO 7, Subaru Impreza WRX, ABT-Audi TT-R, Opel Astra V8 Coupe, AMG-Mercedes CLK a množstvo iných). Celá hra bude obsahovať spolu 56 tratí, takže miesta na vybláznenie budeme mať dosť.

Prvou väčšou zmenou oproti jednotke je nový model poškodenia vozidla s názvom Terminal Damage Engine. Pôvodný engine nebol totiž až taký komplexný ako sa o ňom písalo v tlačových správach, preto by sme si až teraz mali vychutnať dokonalý model automobilov, ktorý sa poškodzuje neopatrnou jazdou. Všetko to bude viditeľné navonok, no zmenia sa aj jazdné vlastnosti vozidla a dokonca aj zvuky vozidla budú napovedať hráčom, že nie je všetko v poriadku. Aby nás Codemasters presvedčili, skúmali rôzne simulované zrážky a fyzikálne zákony počas havárie. Dokonca sa hovorí aj o rôznych vplyvoch sily vzniknutej pri náraze na rôzne materiály. Znie tozaujímavo.