Microsoft: softvér v angličtine zdražie

11. feb 2004 o 1:30

Po vstupe Slovenska do Európskej únie bude musieť Microsoft zvýšiť ceny niektorých programov o 10 až 30 percent, povedal minulý týždeň na stretnutí s novinármi riaditeľ Microsoftu Slovakia Róbert Šimončič. Doteraz sa totiž softvér od Microsoftu predával na Slovensku za takmer o tretinu nižšie ceny, ako v západnej Európe, čo však už od mája na jednotnom trhu nebude možné.

Zmena sa však nebude týkať programov preložených do slovenčiny alebo češtiny, ale len tých v angličtine, prípadne nemčine. Lokalizácia do miestneho jazyka sa totiž považuje za špecifickú úpravu produktu a požiadavka na približne zhodné ceny vo všetkých krajinách sa na ňu nevzťahuje. Zdraženie by sa teda nemalo týkať najpoužívanejších produktov ako Windows XP a základných častí Office, ale zasiahne napríklad vývojárske nástroje či špeciálne aplikácie.

(tb)