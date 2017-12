Bude Microsoft nový monopol vo vyhľadávaní?

Protimonopolní regulátori Európskej únie bojujú v dávno skončenej vojne, keď útočia na Microsoft kvôli prehrávaču Media Player, kým softvérový gigant už pochoduje na ďalšie bojové pole a chystá sa na bitku s Google. Momentálne vyzerá Google ako neporaziteľný kráľ internetového vyhľadávania - Microsoft však už viackrát predviedol, že sa dokáže prepracovať do pozície monopolu z úplnej nuly.

Európska komisia má čoskoro rozhodnúť, že Microsoft porušil zákon, keď svoj prehrávač hudby a videa Media Player zahrnul do svojho operačného systému Windows, aby vytlačil z trhu napríklad konkurenčný prehrávač od RealNetworks. Kým však vyšetrovanie prebiehalo, trhový podiel Microsoft sa na úkor RealNetworks vyšplhal do výšin.

Rovnakým spôsobom v 90. rokoch Microsoft zlikvidoval kedysi dominantný internetový prehliadač Netscape Navigator a nahradil ho vlastným Internet Explorerom. Americká vláda ho za to pohnala k súdu a vyhrala. Vyjednané opatrenia, ktoré mali priniesť nápravu stavu, však boli veľmi obmedzené a podľa kritikov slabo vymáhané.

Súd sa však nezaoberal multimediálnym softvérom, čo pomohlo Európskej únii otvoriť tento problém na vlastnej pôde a obviniť firmu z používania rovnakej taktiky.

Minulý týždeň však Microsoft začal ponúkať službu, ktorou napodobňuje lídra v ďalšej oblasti - po vzore Google zverejnil toolbar umožňujúci vyhľadávanie z okna prehliadača, ktorý zároveň blokuje aj vyskakovacie internetové reklamy. Podľa Microsoftu ide o pozitívnu inováciu, iní v nej vidia hrozbu. „Skúmame obvinenia, že Microsoft v súčasnosti začína kampaň proti rôznym internetovým vyhľadávačom, podobnú kampaň, akú predtým vyhlásil proti prehliadaču Netscape Navigator," povedal minulý mesiac zástupca generálneho prokurátora v Massachusetts Glenn Kaplan.

Európska komisia zatiaľ odmieta informovať, či sa jej blížiace sa rozhodnutie bude týkať iba audiovizuálneho softvéru, alebo všetkých oblastí, kde by mohol Microsoft konkurenciu vytláčať z trhu. Microsoft považuje vzájomné zväzovanie softvéru a pridávanie ďalších funkcií jednoducho za inováciu, ktorá je v prospech zákazníka. Autá sa tiež stali lepšími, keď do nich sami výrobcovia začali pridávať aj svetlá, kúrenie, rádiá a klimatizáciu, argumentuje; rovnako aj výrobcovia telefónov do nich začali montovať fotoaparáty. Podľa žalobcov sú však tieto príklady veľmi odlišné. Žiaden výrobca automobilov v prvom rade nie je monopolom a pridávanie ďalších súčastí neohrozovalo iné firmy, keďže nikto neočakával, že by mohli výrobcovia predných svetiel začať priamo konkurovať General Motors. Netscape a RealNetworks však hrozili, že sa stanú konkurentmi Microsoftu a v určitom zmysle sa o to pokúša aj Google.

Podľa zistení amerických súdov sa Microsoft v 90. rokoch obával, že textové a tabuľkové procesory a iný softvér by raz mohli fungovať na platforme Netscape. Netscape by zároveň mohol fungovať nielen na Windows, ale aj na počítačoch Apple či Linux, čo by ukončilo monopol firmy v oblasti operačných systémov - ak by sa Microsoft nezachoval tak, ako sa zachoval. Výrobcov počítačov odrádzal od distribúcie programov od Netscape, utajoval technické informácie o produktoch a zviazal Internet Explorer, hlavnú zbraň proti Netscape, s dominantnými Windows.

Americké súdy ho za to uznali vinným z porušenia zákona a Európska komisia ho obviňuje, že to isté urobil v oblasti multimediálneho softvéru či lacných serverov. Podľa zdroja blízkeho komisii obsahuje návrh rozhodnutia, ktorý bude zverejnený tento alebo budúci mesiac, argumenty Únie, nie však konkrétny návrh trestu a výšku pokuty.

„Silné rozhodnutie komisie riešiace správanie Microsoftu v prípade Media Playeru by však mohlo mať veľký význam ako precedens, ktorý by do budúcnosti ochránil konkurenčné prostredie na kľúčovom technologickom trhu," verí právnik RealNetworks Dave Stewart.