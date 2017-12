Zdieľanie internetu môže byť trestné

Zaobstarali ste si domov pevné internetové pripojenie a chcete okrem svojho počítača pripojiť napríklad aj počítač v detskej izbe?

Nezabudnite si dôkladne naštudovať zmluvu od svojho internetového providera - väčšina firiem to umožňuje bez problémov, niektoré vás však za to môžu hnať pred súd.

Polícia minulý týždeň už druhýkrát v priebehu mesiaca v Bratislave zasiahla proti zákazníkom firmy UPC (chello), ktorí mali v rozpore so zmluvou pripojený na internet viac ako jeden počítač. V jednom prípade išlo o internetovú kaviareň, ktorej majiteľ si pripojil až 29 počítačov cez službu umožňujúcu zapojenie jediného. V druhom urobila domové prehliadky v šiestich bytoch v petržalskom paneláku, ktoré boli prepojené počítačovou sieťou a zdieľali aj internetové pripojenie. „Polícia prišla o pol siedmej ráno, zabavili internetový router a o tri dni neskôr aj počítače," hovorí 24-ročný Peter, ktorý zdieľal svoje internetové pripojenie cez káblovú televíziu so susedmi necelý mesiac. Za porušenie zmluvy už dostal od UPC pokutu 10-tisíc korún a od internetu ho odpojili. Hrozí mu však aj obvinenie z podvodu a rovnako ako jeho kamarátom aj z porušovania autorských práv, keďže na niektorých počítačoch mali aj nelegálny softvér, hudbu a filmy. „Keby na pripojení niekto zarábal, bolo by to niečo úplne iné, ale prečo náš prípad riešia ako podvod, tomu nerozumiem," povedal nám v telefonickom rozhovore Peter.

Internet podľa vlastných slov zdieľal len so štyrmi ľuďmi, polícia však nedokázala rozlíšiť rôzne časti vybudovanej počítačovej siete a domnieva sa, že k nemu mali prístup dve desiatky ľudí. Policajti podľa neho omylom vykonali domovú prehliadku aj v byte, ktorého majiteľ vôbec nemal počítač - u neho však zasa náhodou objavili marihuanu.

Podľa generálneho riaditeľa UPC Slovensko Martina Maťašeje zdieľanie internetu odhalili technici firmy, ktorí si pri servisnom zásahu všimli káble natiahnuté v paneláku. „Naše obchodné záujmy si budeme chrániť a veríme, že páchatelia budú potrestaní," povedal Maťašeje. UPC v súčasnosti ponúka základné pripojenie len pre jeden a drahšie pre tri počítače. Internetový provider si zväčša dokáže vytipovať zákazníkov porušujúcich takéto obmedzenie podľa neobvykle vysokého objemu prenášaných dát, ktoré by jeden človek nedokázal „spotrebovať".

Podľa bývalého zákazníka UPC Petra je počítačových sietí zdieľajúcich internetové pripojenie aj v samotnej Petržalke „neúrekom". Pri iných druhoch pripojenia ako cez káblovku, napríklad pri ADSL alebo „mikrovlnke", by problémy so zákonom nemali nastať - ostatní provideri totiž na rozdiel od UPC množstvo pripojených počítačov neobmedzujú.

„K službám poskytujeme router, prostredníctvom ktorého možno pripojiť na internet štyri, prípadne aj viac počítačov," povedal hovorca Slovak Telecomu Radoslav Bielka. „Žiadne obmedzenia (na počet počítačov) však nemáme." Podľa marketingového riaditeľa Slovanetu Romana Greguša prirodzené obmedzenia stanovujú len vlastnosti služieb ako prenosová rýchlosť, nie sama zmluva s providerom.

Ako zdieľať internetové pripojenie

Zdieľať jediné internetové pripojenie cez modem, ADSL alebo wi-fi („mikrovlnka“) medzi viacerými počítačmi je možné vďaka mechanizmu NAT (Network Address Translation - preklad adries), ktorého úlohou je zariadiť, aby sa všetky pripojené počítače tvárili pre prostredie internetu ako jeden jediný. Dôvodom nie je snaha zostať v anonymite, ale šetriť IP adresy, jedinečné identifikátory počítačov v rámci internetu, ktorých je na rozdiel od MAC adries (identifikátorov sieťových rozhraní) obmedzené množstvo.

Preklad adries zabezpečí, že pri každej požiadavke odoslanej do internetu z jedného z počítačov využívajúcich zdieľanie sa adresa prepíše za počítač alebo zariadenie zabezpečujúce prístup k internetu. Pri návrate odpovede zabezpečí sprostredkovate2sk7 počítač doručenie tomu, kto si o príslušnú informáciu požiadal. (Existujú však i ďalšie obmedzené alternatívy vo forme systémov proxy a socks).

Jednoduché nástroje na zdieľanie pripojenia sú súčasťou operačného systému Windows od verzie 98 SE. Vo Windows 98SE je k dispozícii jednoduchý sprievodca, ktorý na hlavnom počítači vygeneruje inštalačnú disketu pre všetky ostatné počítače v sieti. Vo Windows XP postačí zaškrtnúť pri príslušnom pripojení k internetu položku „Zdieľať pripojenie k internetu“ a o nastavenie IP adresy, brány a DNS na ostatných počítačoch v sieti sa postará sprievodca pripojením.

Komu základné možnosti nepostačujú, môže využiť množstvo dostupných komerčných softvérov, ktoré poskytujú 30 dňové testovacie verzie zadarmo (napríklad WinRoute - kerio.cz, alebo WinProxy).

Kto si chce pre túto úlohu vyhradiť samostatný počítač, tomu sa hodí jednodisketový projekt FrazierWall ( www.frazierwall.com ), ktorý je k dispozícii zadarmo. Ide o bootovaciu disketu s Linuxom, ktorá po nakonfigurovaní vystačí i so starým Pentiom s pár megabajtami RAM bez pevného disku. Stačí naštartovať systém z diskety a merovač so službou NAT je na svete. Podobných projektov existuje viacero.

Treťou možnosťou je využiť špecializovaný hardvér vo forme smerovača (router). V tomto prípade je však potrebné, aby disponovalo internetové pripojenie sieťovým rozhraním Ethernet, alebo sériovým portom. USB modemy k routeru pripojiť nemožno. Vo funkčnej podstate ide o riešenie veľmi podobné starému počítaču a jednodisketovým Linuxom, avšak v menšom vyhotovení. K riešeniam tohto druhu patria produkty mnohých spoločností, napríklad Zyxel Prestige 324 (www.zyxel.cz).