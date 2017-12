Bloody Waters - žralokom v 3D akcii

Neviem kam tí ľudia na tie nápady chodia, ale vždy im skrsne v hlavách niečo nové. Napríklad Pineapple Interactive to dotiahli až tak ďaleko, že sa rozhodli do hlavnej úlohy obsadiť žraloka. Áno, čítate správne, vy sa vžijete do... hmm... postavy (?)

10. feb 2004 o 16:06 Ján Kordoš

žraloka. To je to plávajúce niečo, čo s obľubou papá ľudí. A žáner? Akčná adventúra s dôrazom na príbeh... hoši, drogy jsou špatný.

Ale poďme sa na to pozrieť trošku hlbšie. Na začiatku si žijete v umelej nádrži a všetko by bolo fajn, až na tie genetické pokusy, ktoré na vás vedci robia. Nie je to nič príjemné a preto je jediným východiskom útek. Pomsta bude sladká a môžete si byť istý, že tí vedci už toho veľa po vašom ataku, nespravia. Po úteku na slobodu sa stretnete s tlupou ľudí, čo majú hrozne radi žralokov a ochraňujú ich – Kult žraloka. Neviem, či som to pochopil správne, ale z tejto centrály by ste mali dostávať nové úlohy, ktoré budú rôzneho charakteru a budú od vás vyžadovať odlišný prístup.

Dôležitá bude ale opatrnosť, lebo proti moderným zbraniam nemá už ani žralok šancu, takže sa musíme k našej ďalšej obeti najprv priblížiť a potom nasleduje boj. Teda buď sa nasýtite alebo použijete svoje silné plutvy. Jednoducho to bude dokonalý masaker. Zatiaľ to vyzerá na veľký chaos, ale ak sa tvorcom hry podarí dať to nejako dokopy a pripravia pre nás trailer alebo demo, potom bude jasné, či sa dočkáme originálnej a zábavnej hry.