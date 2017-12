Conflict: Desert Storm 2 - repete prvej vojny v Iraku

Bol raz jeden príbeh, ktorý sa odohrával na Zemi, v časoch, kedy ľudia mysleli len na „čierne zlato“ a každý ho mal tak rád, že by kvôli nemu dokázal aj vlastného brata zabiť. V krajine, kde „čierne zlato“ tieklo ako mlieko sa dávno-pradávno odohrala vojn

10. feb 2004 o 13:17 Ján Kordoš

a, o ktorej vám teraz rozpoviem...

...áno, všetci by sme si mali pamätať rok 1991, keď Saddám H. po prvýkrát vystrčil rožky a ukázal všetkým, že sa nebude podriaďovať príkazom veľkého a mocného strýčka Sama. Mnoho životov vyhaslo a mnoho ich vyhaslo o viac než desať rokov. Na svete sa nič nezmenilo, ropa je stále „horké zboží“ a jednoducho musí byť v správnych rukách. Virtuálne boje v Iraku sme si mohli vyskúšať pred viac než rokom v prvom príbehu. Princíp hry bol jednoduchý. Akčná hra, 4 vojaci s diametrálne odlišnými vlastnosťami plnili úlohy v mene demokracie.

Lenže teraz sa píše už rok 2004 a Pivotal Games sa rozhodli, že nás obšťastnia pokračovaním, ktorého sa týka táto recenzia. Bohužiaľ. Bohužiaľ sa tak rozhodli a priniesli nám na obrazovky vec, ktorá sa radšej nemala nikdy objaviť. Neviem, čo robili celý čas tvorcovia hry, možno sa po úspechu (aj keď len mierneho, ale úspechu) z prvého dielu ožrali ako prasce a mali PORIADNE dlhú opicu. Lenže keď sa prebrali, zistili, že majú prázdne vrecká a neostávalo im nič iné, ako sa pokúsiť úspech zopakovať.

Keď som spustil hru prvýkrát, myslel som si, že si zo mňa chrupi robí nechutnú prdel, keď mi dal na recenziu prvý diel, ale oči som si pretieral niekoľkokrát – nepomohlo to. Desert Storm 2 by sa mohol s kľudným svedomím prihlásiť do súťaže: Nájdi 5 rozdielov. Bola by to syzifovská práca, mne sa to ešte stále nepodarilo. Neviem, či nás majú vývojári za úplných blbov a myslia si, že máme VEĽMI slabú pamäť (kto videl Memento, vie o čom hovorím), ale iný pádny dôvod na vydanie hry nevidím.

Znovu mi do mojich praciek bola zverená štvorica vycvičených vojakov (na výber máte medzi SAS a Delta Force, no žiadny rozdiel medzi nimi nie je), ktorí síce pod mojim velením pripomínali chaotickú grupu alkoholikov, no to nie je podstatné. Ak chcípneš, existuje load. Vráťme sa ale k našemu tímu. 4 postavy (ak vás zaujímajú ich drsné mená: Bradley, Foley, Connors a Jones) síce majú odlišnú výzbroj na začiatku, ale to vám nebráni v tom, aby používali pre nich menej obvyklé zbrane. Síce to s ňou nevedia až tak dobre (dokonca by sa tu dali nájsť aj RPG prvky, ale nevšimol som si, že by to malo výrazný vplyv na výsledok boja), ale po vzore hesla, keď musíš, tak musíš, dokáže aj špecialista na ťažké zbrane používať snajperku.

Teraz niečo k pochybnej diferenciácii postáv. Máme tu klasického veliteľa, ktorý je vo všetkom rovnako mierne nadpriemerný, snajpera, ktorý so svojou zbraňou asi aj spáva, špecialistu na ťažké zbrane, ktorý používa taktiku: skočím tam, stlačím spúšť a držím ju, kým nepadnú buď oni alebo ja. Na záver som si nechal týpka, ktorého jedinou láskou je kopec výbušnín. Toho naštvať nechcite, krídla vám síce nenarastú, ale lietať vzduchom budete aj tak.

Miernym prekvapením bolo, že si Pivotal Games znovu vybrali konflikt spred 13 rokov a nevenovali sa poslednému americkému fiasku v Iraku. Ak je však moja hypotéza s tou opicou správna, tak sa nie je čomu čudovať. Takže ak ste sa tešili, že budete nakopávať zadky Iračanom pod velením veľkého Georga a možno sa vám podarí nájsť nejaké chemické zbrane, nechajte si zájsť chuť. Už len kvôli tomu, že žiadne zbrane neexistujú...

Dobre, povedal som si, nevadí, vojna ako vojna, je to akčná hra, tak na čase konfliktu nezáleží. Princíp hry je jednoduchý. Beháte po mape, plníte úlohy a keď to všetko bude, nasleduje ďalšia misia. Všetko to vidíme z pohľadu tretej osoby, ale nič vám nebráni si prepnúť na pohľad z vlastných očí, ten je však značne nepraktický, lebo vidíte len zameriavač, ale žiadnu zbraň, takže to vyzerá značne nereálne. Kosíte ľudí, vyhadzujete do vzduchu tanky a dokonca to je všetko zabalené aj do príbehu.

Všetko sa to začína pátraním po vrtuľníku, ktorý sa hlási ako nezvestný. Už v škole nás učili, že len tak zo srandy chýbať nikto nemôže a helikopotvora žiadnu ospravedlnenku rozhodne nemala. Všetko jej to prepáčite, ak ju nájdete na konci prvej misie v troskách. Potom sa začína vaša púť v púštnych mestách, plníte síce rozdielne úlohy, ale spôsob je vždy rovnaký – idete za šípkou a kosíte všetko živé.

Ako som už vyššie spomenul toto všetko ste už však mohli robiť v prvom Desert Storme a žiadne zmeny sa nekonajú, čo zaváňa niečím nepekným. Ale aby sme odhalili ten smrad, musíme sa odobrať do hodnotiacej časti.

GRAFIKA 6 / 10

Ak sa pozriete na okolité screeny a budú vám známe, tak nás hneď neobviňujte, že sme lenivé prasiatka. Nie, nenahádzali sme sem obrázky z prvého dielu, toto sú SKUTOČNE screenshoty z pokračovania. Niečo podobné sme zažili pri Falloute 2, ale tam sa to dalo ospravedlniť, veď všetko ostatné bolo na výbornej úrovni, ale engine Desert Stormu 2 (vlastne Desert Stormu 1) pripomína starého dôchodcu, ktorý melie z posledného. Nezmenilo sa nič, ostalo jednotvárne prostredie, priemerne detailné okolie, ale hlavne chyby v engine, kedy občas textúry na seba úplne nenadväzujú – toto stále pôsobí ako päsť na oko. Aby som však nekydal len hnoj, je to lepšie ako drôtom do oka, veď stačí sa pozrieť na našu galériu. V dnešnej konkurencii je to však len priemer. Ale hlavne, vyzerá to rovnako ako jednotka.

Animácie postavičiek vyzerajú vieryhodne, nemal som žiadny pocit, že by som mal pod palcom bandu kriplov z ústavu. Nádherne bežíme, nádherne sa krčíme, nádherne sa plazíme dopredu, všetko je obstojne animované. Smiešne pôsobila maximálne animácia pri plazení do boku, keď sa postavička pohybovala prevrátením okolo svojej osi. Animačky medzi misiami sú vytvorené ako satelitné zábery – dobrý prístup... ale... hlavne, vyzerá to rovnako ako jednotka.

INTERFACE 4 / 10

Funguje klasická kombinácia klávesnica + myš. No aby to nebolo také jednoduché, inventár so zbraňami vyvolávate pomocou klávesy Shift a pri jej stlačení sa prestanete pohybovať, ale scrollujete vo svojom inventári. Jedinečné zážitky boli, keď som niekam bežal, chcel som si prehodiť zbraň, stlačil som Shift (klávesu pre beh vpred som stále držal), kurzor v menu sa odscrolloval až na "škule" do tmy, pustil som teda Shift, aby som mohol bežať, no zaplo sa videnie do tmy, čo mi v denných misiách skoro vypálilo oči, lebo všetko nabralo prenikavé odtiene svietiacej bielej (hmm... svietiaca biela?? Nový druh farby:). O situáciách, keď som sa pozrel myškou hore v miestnosti pri stene a kurzor sa začal zúrivo točiť až som dostával závrate ani popisovať nebudem. Hrôza nastala pri samotnom snajprovaní. Klasicky som zaľahol, zameral nepriateľa... bum... nič... okej... bum... bum... nič... sakra... vypínam škúlenie cez ďalekohľad snajperky a zisťujem, že v ceste náboju stála prekážka, ktorú som cez kukátko nevidel. Ahááá, dobre, chystám sa teda posunúť vpravo, ale ten idiot spravý kotúľ cez rameno, čim sa posunie o dosť veľký kus na to, aby ho bolo vidieť a zakrádanie je v kýbli.

Tieto chybičky krásy mi znovu pripomenuli, že by som si mal kúpiť farbu na vlasy, lebo šediny mi začali znovu vykúkať. Znie to skutočne ako malé chybičky, ale sú to FRUSTRUJÚCE chyby a vďaka ním prídete často o peknú porciu zdravia. No, nebolo by to až tak hrozné... ale hlavne, vyzerá to rovnako ako v jednotke.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrá sa to celkom dobre, k tomu nemám žiadne námietky, ale nikdy som pri tejto hre nevydržal dlhšie ako hodinku. Vždy nastala chvíľa, kedy ma niečo na hre dostalo a išiel som radšej len tak hýbať myškou do winu, čo ma síce neukľudnilo, ale nebolo to až také frustrujúce.

Za to všetko môže aj nemožne nudné plnenie misii. Na začiatku každej úlohy som uvidel pekný briefing, ale všetko sa to nakoniec zvrhlo v úplne krvavé jatka, kde najlepšou stratégiou bolo postaviť sa na výhodné miesto a kosiť nabiehajúcich nepriateľov. Ak priestor vyčistíte, pohnete sa ďalej, kde bude nasledovať to isté. Mapy sa vám po pár krokoch budú zdať všetky rovnaké, vždy budete behať po meste, trasu budete mať prísne nalinkovanú, žiadne dvere si neotvoríte, vleziete len tam, kde už otvorené sú. Navyše neviem, akým výcvikom prechádzajú špeciálne jednotky, ale myslím, že skákať ich tam učia tiež, ale moji týpkovia to nezvládajú.

Všetko sa to teda zvrháva k behu za šípkou, a vyzerá to rovnako ako v jednotke.

MULTIPLAYER

Chvalabohu ho hra neobsahuje a preto som nebol nútený ho skúšať. Preto skromne ďakujem tvorcom za jeho ne-aplikáciu. Skoro by som zabudol: Vyzerá to rovnako ako v jednotke.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ozvučenie je asi najlepšie na celej hre. V priebehu hry počujete stále nejakú streľbu, čo len výborne pridáva na atmosfére bojov v meste. Každá zbraň sa snaží zvučiť inak, čo treba brať ako klad, ale smola je, že dnes sa to berie ako samozrejmosť. Pokriky medzi vojakmi znejú tiež reálne, takže pocit, že ste priamo v boji máte len vďaka kvalitným zvukom. Čakáte ešte na niečo?? Ja viem, len kvôli vám. Vyzerá to rovnako ako v jednotke.

HUDBA 7 / 10

Hudba znie v menu aj počas hrania. Počas bojov znejú výborné tracky, ktoré sa síce nevyrovnajú geniálnemu hudobnému ozvučeniu z hry Call of Duty, ale aj tak to má niečo do seba. Zamrzí len malý počet melódii, ale na druhú stranu to je jediná výrazná chyba. Hudba je skutočne podmanivá a najviac ma zaujala pri smrti vojaka, ktorého práve ovládate – hrá skladba, exnete a melódie sa zmení ako na pokazenom gramofóne, až sa úplne stopne. Už len preto som rád zomieral :). Na záver vám musím urobiť radosť, takže vyzerá to rovnako ako v jednotke.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Nepriatelia sú tupé hovädá. Ich životným cieľom je asi nájsť si svoju guľku, ktorú im s radosťou poskytnete. Je jedno, kam nepriateľa zasiahnete, zásahové zóny sa nekonajú, takže s radosťou som praktizoval nechutnú taktiku so skromným názvom: Guličkou medzi guličky.

Rozumu Iračania síce nepobrali, ale mal som pocit, že každému parchantovi s dekou na hlave bola daná zbraň do ruky, nech to skúsi, lebo je ich nechutne veľa. Všetko to zavŕšilo respawnovanie nepriateľov na miestach, kde už jednoducho nemohli byť. Možno Saddámova tajná zbraň bola práve teleport, lebo inak si to vysvetliť neviem. Postup mestom je tak značne sťažený, lebo sa vám za chrbtom môže vynoriť zlodoš a keďže anatómia človeka nie je dotiahnutá do konca a nemá na zadku oči, dávka do chrbta to istí.

Chvalabohu, že máte k dispozícii lekárničky. Inteligencia vašich vojakov (v jednom okamihu môžete ovládať len jedného vojaka) je jednoznačne vyššia ako irackých panákov, takže sa dokážu ubrániť nepriateľskému útoku. Dokážu sami používať lekárničky, ak majú málo života, takže sa dá skromne hovoriť aj o samostatnosti. Lenže ak si pozriete ako tie súboje prebiehajú, zamrzne vám úsmev na tvári – jeden kvočí, druhý kvočí a šijú to do seba, kým druhý nepadne a je to protivník len vďaka tomu, že vojaci sú odolnejší a nepriateľ škuľavejší.

Je to jednoducho hrôza a strach. A to ešte neviete, že v priebehu misie môžete uložiť svoju pozíciu len 2x!!! Je jedno, že ak nejaký vojak exne, stačí k nemu pribehnúť a vyliečiť ho svojou lekárničkou. Je to úplne jedno, lebo vy jednoducho neviete, aká dlhá bude misia a ukladáte pozíciu tam a tam... ale zistíte, že ste v jednej tretine misie a už nemáte voľné savy. Hrôza a strach. Ešte teraz ma bolí noha, ako som si z chuti kopol do stola.

Takto na záver vás už nemôžem sklamať a je mi jedno, že vám to už lezie na nervy, ale vyzerá to rovnako ako v jednotke.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10

Vyzerá to rovnako ako v jednotke. Túto vetu som dnes už niekde počul, ale možno sa mi to len marí. Všetko to podtrhuje to, že prvý diel vyšiel v zľavnenej edícii a môžete si ho kúpiť za pár stoviek, ale aj to sa mi zdá ako zbytočný krok – máme tu Hidden and Dangerous 2, máme tu Call of Duty, máme tu Vietcong... jednoducho si nájdete určite niečo lepšie ako nechutnú kópiu mierne nadpriemernej hry. Aj tento atak Georga B. na irackú pôdu sklamal.