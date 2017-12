Poznáme ďalšie novinky od Motoroly: komunikátor a odolný telefón

Napriek tomu, že Motorola uviedla minulý týždeň tri novinky a o ďalších odmietla hovoriť, poznáme ďalšie dva nové telefóny: komunikátor A630 a odolný telefón C380.

10. feb 2004 o 7:44 Marián Pavel - SME online

Nový komunikátor má otvárací kryt v štýle populárnej Nokie 9210, no nepredstavuje jej priameho konkurenta - bude podstatne menší a aj pri pohľade na fotografiu je vidieť, že displej nepatrí k najväčším. Výhodou bude klávesnica QWERTY, takže sa na navom komunikátore bude dobre písať. S najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať A630 žiaden operačný systém používaný v telefónoch typu smartphone a Motorola si vystačí so svojím systémom.

Prvý odolným telefónom Motoroly by mal byť model C380. Zatiaľ o ňom nie sú podrobnejšie informácie, no výbavou by mal patriť do strednej triedy.

Svoje ďalšie novinky Motorola oficiálne predstaví na 3GSM kongrese v Cannes a na výstave CeBIT.