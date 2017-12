Xelibri 5: mobil pre pánov s klipsňou

Siemens minulý rok uviedol jesennú kolekciu štýlových módnych telefónov Xelibri – rad 5, 6, 7 a 8. Telefóny opäť šokovali, pretože dizajnéri dostali opäť prednosť pred konštruktérmi.

10. feb 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Redakcia MOBIL.SME.SK dostala možnosť otestovať nový rad ako prvá na Slovensku. Dnes vám prinášame pohľad na Xelibri 5.

Dizajn a klávesnica

Zatiaľčo prvé štyri telefóny Xelibri boli určené skôr pre ženy, jesenný rad je určený pre obe pohlavia. Xelibri 5 je práve typ, ktorý sa hodí pre obe pohlavia. Má striktne hranaté tvary, kryt telefónu tvorí masívny čierny plast, pričom vrchná a spodná strana je spojená klipsňou. Spodná strana telefónu sa dá uchytiť k priloženej skobe a telefón zavesiť na pútko nohavíc. Vrchná strana telefónu je strieborná s imitáciou skla na povrchu.

Hranaté tvary telefónu svedčia – narúša ich iba kruhové dvojsmerové tlačidlo (to je však súčasť spojených kláves nahrádzajúcich joystick).

Klávesnica je správne „uletená“ – bežne používaný štvrtý riadok s hviezdičkou, nulou a mriežkou je v tomto telefóne umiestnený ako štvrtý stĺpec. Riešenie je to netradičné, no dá sa naň rýchlo zvyknúť.

Klávesy sú tesne vedľa seba, sú kaskádovito zapustené a vzhľadom k tomu, že sú pomerne malé, ťažšie sa na ne triafa prstom pri rýchlom písaní SMS. Naopak, funkčné tlačidlá sú riešené veľmi veľkoryso.

Celý blok s klávesmi je podsvietený výrazným modrým svetlom.

Zaujímavé je aj to, že telefón je veľmi ľahký – váži iba 74 gramov.

Ovládanie

Telefón sa ovláda obrovským štvorsmerovým tlačidlom s piatym, kruhovým, v strede. Bočné tlačidlá majú veľkorysý priestor, horšie sa však telefón ovláda pri pohybe hore a dole. Stredové tlačidlo je dobre dosiahnuteľné vďaka miernemu zapusteniu.

Displej

Vzhľadom k veľkosti telefónu je použitý pomerne malý displej s rozlíšením 101 x 80 bodov. Zobrazuje iba 4096 farieb, no užívateľské prostredie telefónu je dobre vyladené a tak tento hendikep veľmi neprekáža. Vďaka rovnomernému podsvieteniu a malým rozmerom je displej dobre viditeľný aj na slnečnom svetle.

Menu telefónu

Xelibri nie je Siemens, aj keď ho táto firma vyrába. Zistíte to už pri prvom pohľade do menu – od bežných Siemensov sa diametrálne odlišuje.

Riešenie je celkom originálne – na obrazovke rotuje päť ikoniek, aktívna je animovaná: Messages, Stay in touch, Activities, My xelibri a Themes. Rovnakou formou sú riešené aj položky submenu.

Submenu je riešené zmätočne – jeho položky sú umiestnené v hlavných odkazoch trocha nelogicky a niektoré budete nachádzať tam, kde by ste ich nehľadali.

V položke správy je štandardne inbox, outbox, archív a adresár Multimedia. V ňom sú uložené obrázky, zvuky a animácie určené pre odosielanie správ EMS. Milým prekvapením je funkcia Cards, v ktorej sú už pripravené veselé e-em-esky.

Ak dostanete správu, príjemne vás prekvapí nenápadná funkcia – správa sa vám pomaličky posúva po riadku na displeji a nemusíte ju preklikávať.

V adresári Stay In Touch je adresár s kontaktmi, zoznam prijatých, neprijatých a uskutočnených hovorov (každý má svoju položku) a priamy odkaz na hlasovú schránku.

V adresári Activities je budík (bohužiaľ, iba jednorazový), hra Melody Tracker (celkom zaujímavá, opakujete v nej tóny skladby), hra Hotchpotch (animovaný Tetris), kalkulačka a graficky super zvládnutý kalendár (nedajú sa však do neho ukladať záznamy).

V adresári My Xelibri môžete nastaviť svoj telefón: displej (wallpaper, screensaver, kontrast, podsvietenie, úvodný text), audio (vyzváňacie tóny, správanie vyzváňania, profily, klávesy (nastavenie skrátenej voľby funkcií pre 8 kláves, tón pri stlačení, automatické blokovanie), dátum a čas, nastavenie telefónu.

V adresári Themes môžete zmeniť farebné témy telefónu. Xelibri sa však v tomto odlišuje od väčšiny konkurenčných telefónov – spolu s farbami, pozadím a šetričom obrazovky zmeníte aj ikony v menu a ukazovatele batérie a signálu na úvodnej obrazovke. Predvolených tém je päť, jedna krajšia ako druhá.

Menu telefónu patrí k najvydarenejším, aké sme v poslednom čase testovali, škoda len, že je miestami trocha pomalé (napríklad pri otváraní SMS). Na nezvyčajné rozdelenie ikoniek si veľmi rýchlo zvyknete, telefón sa potom ovláda veľmi dobre.

Funkcie

Telefóny Xelibri sú štýlové, funkcie v nich nehľadajte. Okrem pekného, no jednoduchého kalendára, budíka a kalkulačky v telefóne nenájdete nič iné. Je to sympatické – nič iné totiž s týmto telefónom ani potrebovať nebudete. Mobil nemá ani len pamäť na telefónne čísla a esemesky, pracujete s nimi na SIM karte.

Zvuky a zvonenia sú 16-tónové, no sú tak dokonale vyladené, že to nespoznáte. Na výber je ich 10 na odoslanie EMS a 23 ako zvonenie.

Výhradu máme k spôsobu vkladania SIM karty do telefónu – slot je ukrytý pod gumenou záklopkou na boku telefónu tesne nad konektorom na napojenie nabíjačky. SIM karta sa do slotu zacvakne, no niekoľkokrát nám svojvoľne vyskočila. Na druhej strane, v telefóne môžete za chodu vymieňať simky, stačí len zadať nový PIN.

Odporúčame tiež nastaviť si automatické blokovanie kláves – funkčné tlačidlá sú nad rovinou ostatných kláves a často sa nám vo vrecku svojvoľne stláčali a telefón sa vypínal.

Batéria

V Xelibri 5 je batéria Li-Ion s kapacitou 680 mAh. Pri našom teste vydržala 5 dní pri nízkej frekvencii telefonovania, zato sme však neustále spúšťali položky v menu.

Celkové hodnotenie

Rad telefónov Xelibri dozrel na skutočne podarené módne telefóny. Zatiaľ čo prvá séria 1 – 4 sa len profilovala, v druhej vývojári riadne pokročili a ak túžite po jednoduchom a dobre vyzerajúcom telefóne, Xelibri 5 je to pravé orechové. Zo všetkých štyroch mobilov druhej série je najmenej extravagantný a vďaka klasicky riešenej klávesnici má spoločne s modelom 7 najlepšie ovládanie.