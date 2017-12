Orange má nový paušál 30 Maxi

Po veľkom úspechu Paušálu 30 mini prichádza Orange od pondelka 9. februára s novým Paušálom 30 maxi. Zároveň Orange mení počet voľných minút pre majiteľov ostatných paušálov.

9. feb 2004 o 11:42

Po veľkom úspechu Paušálu 30 mini prichádza Orange od pondelka 9. februára s novým Paušálom 30 maxi. Za mesačný poplatok 269 korún (bez DPH) získajú jeho užívatelia až 120 predplatených minút mesačne.

Od rovnakého dátumu sa končí predaj Paušálu 30 mini, ktorý bol v minulom roku najobľúbenejším užívateľským programom zákazníkov Orangeu.

Paušál 30 maxi ponúka až 120 predplatených minút rozdelených do troch skupín. Prvých 30 minút môžu zákazníci využiť na hovory v sieti Orange Slovensko a do pevnej siete Slovak Telecomu. Po ich prevolaní majú k dispozícii ďalších 30 minút na volania na vybrané číslo v sieti Orange Slovensko, ktoré si zvolia pri aktivácii programu. Ďalších 60 minút majú užívatelia k dispozícii na Oddychové hovory na všetky zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko v pracovných dňoch od 22.00 do 7.00 hod. a počas sobôt a dní pracovného pokoja. Oddychové hovory je možné čerpať už po prevolaní prvých 30 minút z paušálu.

Nový Paušál 30 maxi umožňuje vybrať si pri aktivácii programu jednu zvýhodnenú primárnu oblasť siete Slovak Telecomu (t.j. predvoľbu), do ktorej môžu užívatelia Paušálu 30 maxi aj po prevolaní predplatených minút volať za cenu zvýhodnenú o 30 až 50 percent. Zvýhodnené ceny za volania do pevnej siete ST platia už po prevolaní prvých 30 minút z paušálu.

Paušál 30 maxi umožňuje bezplatne prenášať nevyčerpanú časť 30 minút určených na volania v sieti Orange a do pevnej siete ST. Na hovory na vybrané číslo a na Oddychové hovory sa služba Prenosné minúty nevzťahuje. Ceny hovorov nad rámec predplatených minút s Paušálom 30 maxi uvádza nasledovná tabuľka:

Orange EuroTel ST zvýhodnená oblasť ST ostatné oblasti pracovné dni silná prevádzka (8.00-18.00) 7,90 11,90 3,70 7,90 pracovné dni slabá prevádzka (18.00-8.00) 4,90 6,90 2,00 3,00 soboty a dni prac. pokoja 4,90 6,90 2,00 3,00



Nový Paušál 30 maxi je rozšírením najúspešnejšej komerčnej ponuky minulého roka v Orange – Paušálu 30 mini. Noví zákazníci a užívatelia služby Prima zaplatia za aktiváciu 99 Sk (s DPH), záujemcovia o prechod na nový užívateľský program z Paušálu 30 mini nezaplatia ani korunu.

Nový Paušál 30 maxi si záujemcovia môžu aktivovať samostatne alebo s akciovým telefónom Siemens A55, ktorý je v ponuke pre tento paušál za symbolickú korunu.

Orange prináša novinky aj pre užívateľov ďalších mesačných programov – od 9. februára zdvojnásobuje objem voľných minút, ktoré majú zákazníci s mesačnými programami Paušál 60 až Paušál 250 k dispozícii na Oddychové hovory a počet voľných minút na tzv. Víkendové hovory pre program Paušál 60 uni.

Užívatelia Paušálu 60 budú mať od najbližšieho fakturačného obdobia po vyčerpaní paušálu k dispozícii až 120 minút na bezplatné oddychové hovory, užívatelia Paušálu 120 až 240 a zákazníci s Paušálom 250 až 500 minút Oddychových hovorov. Užívatelia Paušálu 60 uni budú mať od najbližšieho fakturačného obdobia k dispozícii až 120 voľných minút na Víkendové hovory.