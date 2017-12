Službu chello využíva už takmer tritisíc zákazníkov

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Počet zákazníkov širokopásmovej služby chello, ktorú poskytuje spoločnosť UPC Slovensko, sa blíži k trom tisíckam. Informoval o tom generálny riaditeľ UPC Slovensko Martin Maťašeje. Ako ďalej uviedol, spoločnosť predpokladá

, že do konca roka počet zákazníkov niekoľkonásobne narastie. V súčasnosti poskytuje UPC Slovensko neobmedzený prístup na internet v desiatich bratislavských častiach, pričom do konca roka by spoločnosť chcela poskytovať služby pre väčšinu obyvateľov Bratislavy. "Prístup na internet plánujeme poskytovať aj v ostatných veľkých mestách, ako sú Košice, Banská Bystrica či Trnava," uviedol M. Maťašeje.

UPC Slovensko sa chce orientovať na masový trh. Výraznejšiemu rozšíreniu internetu však podľa slov M. Maťašejeho bránia neexistujúce stimuly zo stany vlády. "Napríklad v Maďarsku sú obyvatelia, ktorí si zakúpia počítač, daňovo zvýhodnení," dodal M. Maťašeje. Spoločnosť pripravuje pre slovenský trh nové produkty, ktoré budú reagovať na požiadavky trhu.

Služba chello predstavuje konkurenciu službe DSL, ktorú na Slovensku poskytujú viacerí provideri. Nie je však viazaná na telefónnu linku, ako služba DSL. Od 1. júna 2003, odkedy Slovak Telecom (ST) službu DSL poskytuje, zaregistroval 7 850 objednávok na zriadenie ST DSL služby. K piatku, 6. februára 2004, bolo podľa ST aktivovaných 5 887 liniek.