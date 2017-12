Týždeň za nami (6.týždeň)

Ak ste náhodou neboli minulý týždeň online a nechcete, aby vám unikli niektoré správy z herného sveta, stačí, ak si prezriete náš prehľad vydaných článkov.

9. feb 2004 o 12:25 Ján Kordoš

FLASH NEWS

* Rockstar Games vs. Kuba (2.2.2004) - Vtipné príhody obviňovania herných vývojárov sú dnes už úplne normálne. Nič to nemení na tom, že sú postavené na hlavu.

* Hudba v Syberii 2 (2.2.2004) - Inon Zur bude tvoriť hudbu k druhému dielu výbornej adventúry - Syberia 2.

* Derek Smart je znovu nespokojný (2.2.2004) - Universal Combat od Dereka Smarta nebude žiadnym hitom.

* Singles: Flirt Up Your Life sú GOLD (3.2.2004) - Virtuálny flirt nám už pomaly klope na dvere.

* Uvidíme na E3 nový N-Gage? (3.2.2004) - Nokia to so svojim vstupom na scnénu herných zariadení myslí vážne.

* Rollercoaster Tycoon 3D a nový Matrix vo vývoji (3.2.2004) - Po vláčikoch 3D (Railroad Tycoon 3) sa dočkáme aj výstavby zábavného parku v troch rozmeroch.

* Neighbours from Hell 2 majú novú stránku (4.2.2004) - Kanadské žartíky sa vracajú a majú aj nový web.

* Info ohľadom hry S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost (4.2.2004) - Ak ste sa obávali, že nerozbeháte nádejnú FPSku, stačí sa mrknúť na minimálnu konfiguráciu a prípadne upgradeovať. Kvôli tejto hre sa to určite vyplatí.

* Half-Life 2 najskôr v lete, Vampire: Bloodlines o rok (4.2.2004) - Ďalšie posunutie očakávaných titulov.

* Tvorcovia Far Cry používali nelegálny softvér (5.2.2004) - CryTek sa trošku sekli, ale aspoň teraz vedia, že nelegálnosť nie je cesta za slávou.

* Vietcong: Fist Alpha v predaji (5.2.2004) - Vietnamské peklo sa k nám vracia v podobe datadisku. Fandovia pôvodného hitu už určite netrpezlivo čakajú na ďalších rákosníkov.

* Bilancovanie Ubisoftu: Bude nový Prince of Persia (5.2.2004) - Oznámenie nového Princa nás teší, ale na druhú stranu sme sa dozvedeli aj smutnejšie info ohľadom slabšieho predaja iných herných hitov.

* Halo sa trasie, Breed je GOLD (6.2.2004) - Halo má nástupcu. Až v recenzii sa však dozvieme, či to všetko nebol len prehypovaný súboj.

* Ďalšia futbalová séria od EA (6.2.2004) - Vsadí EA na hrateľnosť alebo sa v novej futbalovej sérii povezie s (ne)úspechom pôvodnej Fify?

* V Uru: Ages Beyond Myst nebude funkčný multiplayer!!! (6.2.2004) - Trpké oznámenie absencie online hrania pre prvú online adventúru je smutné, ale nič nie je zadarmo - ani server pre Uru.

* S.T.A.L.K.E.R. premenovaný (7.2.2004) - Nový občiansky si musel vybaviť očakávaný S.T.A.L.K.E.R.

NOVINKY

* Týždeň za nami (5.týždeň) (2.2.2004) - Súhrn článkov za predchádzajúci týždeň.

RECENZIE PC

* Spellforce: The Order of Dawn (2.2.2004) - Spellforce je celkom vydarenou, peknou a zábavnou hrou, ktorú vrelo odporúčam všetkým hráčom RPG a fantasy RTS-iek. Záverečný verdikt Stana Bandziho hovorí za všetko.

* MTV Celebrity Deathmatch (4.2.2004) - Ako plnohodnotný produkt jednoducho nedokážem toto dielko akceptovať a hoci televíznu predlohu pozerám stále rovnako rád, musím pri tejto hre priznať isté sklamanie... Ale aspoň sa v nej dá zatĺcť Justinovi Timberlakeovi klinec do čela. A to sa veru musí nechať!

* Mistmare (5.2.2004) - Neuveriteľne, otrasne zabugovaná hra, s neprehľadným ovládaním a postupne sa zakrádajúcou nudou.

SCÉNA

* Rozhovor so šéfredaktorom Hráča (3.2.2004) - Prvý z pripravovanej série spovedania šéfredaktorov herných časopisov, ktoré sa u nás predávajú.

Ak máte nejaké pripomienky, prípadne nápady, ktoré by sa hodili do našeho sumarizovania predchádzajúceho týždňa, dajte nám vedieť v diskusii. Radi spracujeme článok podľa vašich predstáv.