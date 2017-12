Orange: oddnes lacnejšie hovory a drahšie SMS do zahraničia na Prime

Orange oddnes výrazne znižuje na Prima karte cenu za minútu hovoru v rámci vlastnej siete na 4,90 Sk s DPH, no iba od 18.00 do 20.00 hod.

Spoločnosť Orange Slovensko oddnes znižuje cenu za minútu hovoru v rámci vlastnej siete na predplatenej službe Prima v pracovných dňoch v čase medzi 18:00 a 20:00 z 9,50 Sk na bezkonkurenčných 4,90 Sk s DPH.

Nová tarifa znamená najvýhodnejšiu cenu hovoru v domácej sieti v čase medzi 18:00 a 20:00 spomedzi predplatených kariet mobilných operátorov na Slovensku.

Ďalšou príjemnou zmenou, ktorú Orange pripravil pre užívateľov služby Prima, je zníženie ceny za hovor v sieti Orange v slabej prevádzke (v pracovných dňoch od 20.00 do 6.00 hod a cez víkendy a sviatky) na 3,90 Sk za minútu vrátane DPH.

Orange však pre majiteľov Prima kariet pripravil aj nepríjemnú zmenu - citeľne zdražil cenu SMS odoslanej do zahraničia z 3,50 Sk na 4,90 Sk s DPH.

Zmenu ceny Orange odôvodňuje prepojovacím poplatkom, ktoré si zahraniční operátori účtujú za doručenie SMS správy v ich sieti. Spoločnosť zároveň tvrdí, že cenová zmena umožní sprístupniť posielanie SMS správ zo siete Orange Slovensko aj do väčšiny tých zahraničných sietí, do ktorých doteraz zákazníci Orangeu SMS posielať nemohli.