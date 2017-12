ST ponúka k aDSL modem za korunu

Pre všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripravil Slovak Telecom akciu „aDSL modem za korunu“.

7. feb 2004 o 11:17

Modem Draytek Vigor 318 USB umožňuje efektívny prístup do internetu jednoduchým pripojením s počítačom pomocou USB. Akcia trvá od 1. februára do 30. apríla 2004 a je určená tak pre bytových užívateľov, ako aj pre živnostníkov či menšie firmy, ktoré nepožadujú pripojiť do internetu viac ako jeden počítač.

Zákazník získa aDSL modem za výhodných podmienok a tým minimalizuje vstupné poplatky za superrýchle širokopásmové pripojenie do internetu v prípade, že si objedná niektorú zo služieb pripojenia do internetu ST Online DSL (okrem programu DSL DATA 1000) a zaviaže sa ju využívať po dobu 24 mesiacov.

Akcia sa vzťahuje na tieto programy:

DSL FLAT Basic

DSL FLAT Standard

DSL DATA 3500

DSL DATA 8000

DSL DATA 15000



V prípade, že zákazník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti 24 mesiacov, Slovak Telecom je oprávnený mu vyúčtovať cenu aDSL modemu vo výške plnej ceny modemu – t.j. 2789,90 Sk (bez DPH).

Modem DrayTek Vigor 318 USB je možné zakúpiť len v hotovosti za plnú cenu 2789,90 Sk bez DPH (3 320,- Sk s DPH), alebo za akciovú cenu 1,- Sk.

Modem nie je možné kúpiť na splátky.