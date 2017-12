Šiesty február je Európskym dňom pre bezpečnejší internet

6. feb 2004 o 17:39 TASR

Žilina 6. februára (TASR) V rámci osvetovej kampane Európskej komisie bol šiesty február oficiálne vyhlásený za Európsky deň pre bezpečný internet. TASR o tom informovala Zuzana Topoliová z Občianskeho združenia OSA (Ochrana spotrebiteľa, agentúra) v Žiline.

Podľa Topoliovej by mali slovenskí spotrebitelia vedieť, že pri nákupe on-line je možné kúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu do siedmich dní. Neplatí to však pre potraviny, paušálne platené cesty, lístky na lietadlo, vlak a voľnočasové aktivity (kino, divadlo). Najneskôr pri dodávke tovaru musí byť zákazník informovaný o práve odstúpiť od kúpy, o kontakte v prípade reklamácie a o podmienkach záručnej doby. "Odporúčame dať si pozor na podmienky platby a vedľajšie náklady, ktoré môžu vzniknúť. Treba si dávať pozor aj na to, že na internete sa zmluva nepodpisuje, môže byť potvrdená len cez jednoduché kliknutie," doplnila Topoliová.

Medzi najväčšie riziká internetu v súčasnosti patrí nevyžiadaná reklama, teda spam. V niektorých prípadoch užívateľov len obťažuje, inokedy ide o priamy podvod zo strany šíriteľov. V prieskume, ktorý koncom minulého roka realizovala medzinárodná koalícia 65 spotrebiteľských organizácií z USA a EÚ, sa viac ako 84 percent užívateľov internetu vyslovilo za zákaz nevyžiadaných reklamných e-mailov a 52 percent respondentov odpovedalo, že kvôli obavám zo spamu nakupuje cez internet menej alebo nenakupuje vôbec.