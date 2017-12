V styku so štátnou správou bude už čoskoro možné používať elektronický podpis

Bratislava 6. februára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) akreditoval prvú certifikačnú autoritu na Slovensku Elektrotechnický výskumný a projektový ...

6. feb 2004 o 16:35 TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) akreditoval prvú certifikačnú autoritu na Slovensku Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici, ktorý bude vydávať certifikáty o elektronickom podpise, ako aj elektronické kľúče.

Na základe tejto skutočnosti bude možné používať v administratívnom styku s orgánmi štátnej správny takzvaný zaručený elektronický podpis, uviedol riaditeľ NBÚ Aurel Ugor a dodal, že ide o jednu z troch foriem elektronického podpisu s najvyšším stupňom bezpečnosti. "Dokumenty so zaručeným podpisom budú mať rovnakú vážnosť ako materiály v písomnej podobe." Zmluva podpísaná elektronicky bude mať napríklad niekoľko 1000-násobne vyššiu dôveryhodnosť ako dohoda písaná ručne.

Doteraz bolo možné na Slovensku používať len nižšie formy elektronického podpisu, a to na všetkých úrovniach, okrem štátnej správy. Pri elektronickej komunikácii so štátnymi zložkami pripúšťa totiž slovenský zákon len zaručený podpis. Do tejto kategórie spadá napríklad podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení, rôzne osobné dokumenty, sociálne zabezpečenie, registrácia motorových vozidiel, verejné obstarávanie či podávanie oznámení polícii.

Colné i daňové riaditeľstvo či iné subjekty sa v súčasnosti na zavedenie elektronického podpisu pripravujú. "Daňové riaditeľstvo robí podľa mojich informácií posledné opatrenia na pilotné overenie podávania daní," uviedol riaditeľ sekcie elektronického podpisu NBÚ Peter Oravec. Zavádzanie systémov na elektronický podpis v štátnych orgánoch by nemalo podľa neho stáť takmer nič, bežného občana či firmu používanie podpisu vyjde ročne asi na 600 až 1 000 Sk, ktoré zaplatia za certifikát na podpis.

"Certifikačná autorita akreditáciou získala vážnosť štátneho notára, ktorého potvrdenie, že váš podpis je pravý, je vierohodné pre akúkoľvek inštanciu, súd alebo inú organizáciu," uviedol Oravec.

Proces previerky certifikačnej autority zo strany NBÚ je podľa Ugora neustály. "To, že sa niekomu vydá poverenie, neznamená, že tým pádom končí a päť rokov má pokoj." Pokiaľ by vznikli nejaké pochybnosti, alebo keby sa NBÚ alebo iná zložka, s ktorou úrad spolupracuje, dostala k informáciám, že niečo s certifikačnou autoritou nie je v poriadku, tak úrad jej akreditáciu prehodnotí, prípadne toto poverenie odoberie. Certifikačná autorita musí každý rok podstúpiť audit a dostať od NBÚ potvrdenie o spôsobilosti vykonávať túto činnosť.

V súčasnosti teda pôsobí v oblasti zaručeného podpisu jedna certifikačná autorita. Ako ďalej uviedol Oravec, dve ďalšie sa na tento proces pripravujú a záujem avizovala aj jedna zahraničná spoločnosť, čím by do konca roka mohli byť v SR štyri takéto autority.

"Certifikačná spoločnosť je ekonomicky úspešná, keď má aspoň 500 000 klientov, organizácií alebo občanov. Keďže naše územie neunesie takúto záťaž, robíme všetko preto, aby bol elektronický podpis vytvorený na Slovensku uznateľný minimálne vo všetkých krajinách EÚ," povedal Oravec. "Predpokladáme, že naše spoločnosti sa uchytia aj na európskom trhu."

V oblasti "nižších" a menej regulovaných foriem elektronického podpisu pôsobí od roku 2003 v SR 5 certifikačných autorít.