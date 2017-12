Namiesto Ministerstva informatizácie bude zatiaľ splnomocnenec

6. feb 2004 o 16:08 TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - V tomto volebnom období nové ministerstvo zamerané na oblasť informatiky s najväčšou pravdepodobnosťou nevznikne. Dôvod je jednoduchý - "nie je politická vôľa". Na dnešnom stretnutí s novinármi to uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Mikuláš Kačeljak.

Kačeljak sa odvoláva na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazala zoštíhľovať štátnu správu, takže vznik nového ministerstva nie je v súčasnosti vhodný. Ako dodal, problém nie je vo financiách, ale v ich centralizácií do jedného balíka. Peniaze na účel informatizácie sú, ale peňažné toky v súčasnosti smerujú prostredníctvom rôznych projektov do jednotlivých rezortov, a tak je náročné monitorovať efektívnosť takýchto výdavkov.

Vzhľadom na to, že dôležitosť tejto oblasti si vyžaduje samostatný dohľad, bude vymenovaný splnomocnenec vlády pre informatizáciu. Ako prednedávnom uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, splnomocnenec pre informatizáciu by najprv pôsobil v rámci jeho rezortu, keďže v štátnom rozpočte neboli na vytvorenie tohto inštitútu vyčlenené prostriedky. Neskôr by to podľa ministra mal byť nadrezortný a nezávislý orgán, ktorý bude zabezpečovať koordináciu jednotlivých informačných systémov a technológií.

Podľa informácií TASR by post splnomocnenca mal patriť SDKÚ. Hovorca strany Martin Maťko však TASR upozornil, že predseda SDKÚ a premiér Mikuláš Dzurinda pripustil, že je ochotný o túto pozíciu rokovať s Ivanom Šimkom, a teda ponúknuť ju jeho Slobodnému fóru. Vláda by mala o konkrétnom mene rozhodnúť do polovice marca, pričom posledné slovo bude mať parlament.