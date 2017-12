V Uru: Ages Beyond Myst nebude funkčný multiplayer!!!

6. feb 2004 o 14:01 Ján Kordoš

Hráči, ktorí si zakúpili Uru nestačili pokryť náklady spojené s chodom serveru. Online svet mal navyše svet Mystu ešte viac rozšíriť, takže vlastníci-nešťastníci sa môžu cítiť oklamaní. Všetko sa to vyrieši datadiskom, ktorý by sa mal objaviť čo nevidieť.

Prehlásenie o absencii on-line verzie Uru je vtipnejšie o to viac, že Uru: Ages Beyond Myst bola pôvodne koncipovaná ako "multiplayer only" hra. Osobne sa však ani tvorcom hry nečudujem, že sa im nepodarilo zohnať potrebné množstvo peňazí - kvalitatívne to bolo úbohé.

Zdroj: www.cyanworlds.com