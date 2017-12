Navigačný systém Galileo dostane podporu zo Zeme

BRATISLAVA 5. februára (SITA) - Európska agentúra pre výskum vesmíru (ESA - European Space Agency) zadala spoločnosti LogicaCMG zákazku na špecifikáciu a návrh systému pozemných centier programu satelitnej navigácie Galileo. Riadiaci systém určí postaveni

5. feb 2004

e satelitov na obežnej dráhe a ďalší systém zaistí navigačné vysielanie, ktoré umožní používateľom presne určiť svoju polohu kdekoľvek na svete. Agentúru SITA o tom informovala spoločnosť LogicaCMG.

Systém Galileo sa skladá z 30 satelitov a do prevádzky by mal byť uvedený v roku 2008. Bude spolupracovať s americkým systémom GPS a ruským systémom GLONASS, vrátane technologickej interoperability, a poskytne veľmi presné lokalizačné služby pre civilné využitie. Podporí tak škálu aplikácií, počínajúc námornou navigáciou, cez orientáciu v cestnej doprave, či sledovanie pohybu vozidiel pri koordinácii logistických aktivít, až po vyhľadávanie odcudzených vozidiel.

LogicaCMG zostavila pre realizáciu projektu tím, ktorí tvoria experti z firiem ôsmich európskych krajín. Podľa riaditeľa programu Galileo Javiera Benedicta bude mať osemmesačný projekt realizovaný spoločnosťou LogicaCMG a jej partnermi zásadný význam pre úspech celého programu. Joe Hemming, riaditeľ pre oblasť obrany a výskumu vesmíru LogicaCMG, doplnil, že LogicaCMG bude mať zároveň príležitosť využiť know-how v oblastiach satelitnej navigácie a riadiacich systémov pracujúcich v reálnom čase.

LogicaCMG je popredný svetový dodávateľ a prevádzkovateľ IT riešení, konzultačná firma a systémový integrátor. Jej zákazníci pôsobia najmä v sektoroch telekomunikácií, energetiky, finančných služieb, priemyslu a verejnej správy. Spoločnosť vznikla v decembri 2002 spojením firiem Logica a CMG, z ktorých každá mala viac ako 30 rokov skúseností s realizáciou rozsiahlych a komplexných IT projektov. LogicaCMG zamestnáva približne 21 000 ľudí, má pobočky v 34 krajinách a zvlášť silnú pozíciu na európskom trhu, kde patrí k dominantným dodávateľom IT služieb.

Slovenská pobočka spoločnosti LogicaCMG so sídlom v Bratislave má viac ako 50 zamestnancov. Organizačne je včlenená do stredoeurópskej skupiny LogicaCMG CEE, ktorá je najväčším dodávateľom IT služieb v Českej republike a pracuje tiež pre najvýznamnejšie spoločnosti v Maďarsku a Poľsku.