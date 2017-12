Tvorcovia Far Cry používali nelegálny softvér

5. feb 2004 o 0:07 Ján Kordoš

Ubisoft však prehlásil, že to nijako neohrozí očakávaný titul Far Cry a práca na ňom bude ďalej pokračovať, hoci tvorcovia spôsobili svojim nelegálnym používaním softvéru ich tvorcom straty, ktoré presahujú šesť cifier (hovoríme samozrejme v eurách). No, nelegálny soft sa nevypláca, ale na druhú stranu by som teraz nechcel byť v koži človeka, ktorý to všetko nabonzoval - hlavne ak sa vďaka nemu titul oneskorí.

Zdroj: www.pcgames.de , www.bluesnews.com