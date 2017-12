Bilancovanie Ubisoftu: Bude nový Prince of Persia

5. feb 2004 o 0:49 Ján Kordoš

Ďalšie informácie sa týkajú výborného predaja taktickej FPS Rainbow Six 3, ktorá sa predávala hlavne pre konzolu Xbox. Trošku smutné boli správy o predajnosti hier Beyond Good and Evil a XIII, ktoré neboli až také úspešné ako sa všeobecne očakávalo. Je to prekvapujúce hlavne pre hru XIII, ktorá dostala k dispozícii aj výbornú reklamnú kampaň, ale jej predajnosť nebola taká, akú očakávali v Ubisofte. Škoda, išlo o zaujímavé hry a pokračovania sa už asi tým pádom nedočkáme.

