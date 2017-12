Týždeň vo vede

(29. 1. - 4. 2. 2004)

5. feb 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

l Omar Yaghi z University of Michigan s kolegami vytvoril dosiaľ najpriestornejšie kryštály, absorbenty označované ako TARDIS. Každý gram nového materiálu má vnútornú plochu rovnajúcu sa sedemnástim tenisovým kurtom, čo o vyše tretinu prekonáva doterajší rekord.

l Paul Chirik z Cornell University s kolegami vynašiel nový spôsob výroby amoniaku z dusíka. Pomocou zlúčeniny zirkónia zlučuje vodík s dusíkom v roztoku pri miernych podmienkach, ktoré sú ekonomicky oveľa výhodnejšie ako tie, ktoré už 90 rokov využíva klasická reakcia.

l Medzinárodný tím Alfreda Vidjala-Madjara z Institut d' Astrophysique v Paríži objavil pomocou Hubbleovho kozmického ďalekohľadu kyslík a uhlík v atmosfére planéty, ktorá obieha okolo hviezdy HD 209458 v súhvezdí Pegasa (150 svetelných rokov od Zeme).

l Podľa analýzy Alexa Hallidaya z Eidgenossische Technische Hochschule v Zürichu hypotetické teleso Theia, pri ktorého zrážke s mladou Zemou vznikol Mesiac, sa veľkosťou podobalo Marsu; v plášti obsahovalo aj podobné minerály ako červená planéta.

l Tím Petra Mumbya z University of Exeter zistil, že porasty tropických mangrovov, dnes ničené rýchlejšie ako dažďové pralesy (na obrázku), ktoré rastú pri koralových útesoch, sú dôležité pre rozmnožovanie rýb žijúcich na útesoch. Mladé rybky sa v nich skrývajú pred predátormi.

l Tím Daniela Meruela z New York University School of Medicine zistil, že vírus Sindbis, prenášaný moskytmi, sa v organizmoch myší automaticky zameriava na bunky tumorov a zabíja ich bez ohľadu na to, kde sa tumor nachádza. Zdravé bunky nenapáda.

l Tímy Johannesa Oldenburga z Universität Würzburg a Darrela Stafforda z University of North Carolina objavili kľúčovú zložku metabolického pôsobenia vitamínu K. Vďaka špecifickej bielkovine tento vitamín pozitívne pôsobí na zrážanlivosť krvi.

l Myši s génom fat-1 z hlísty Caenorhabditis elegans dokážu premieňať mastné kyseliny omega-6 na ich verziu omega-3 (obsiahnutú v rybách), ktorá u ľudí pomáha zabrániť srdcovým ochoreniam.

l Tím Christine Pelkmanovej z University of Buffalo preukázal, že pre ľudí s nadváhou je diéta s miernym množstvom tuku zdravotne výhodnejšia ako nízkotučná diéta.

l Podľa Daniela Kripkea z University of California výskum vyše milióna dospelých ukazuje, že z hľadiska dĺžky života je lepšie spať 6-7 hodín ako vyše 8 hodín či menej ako 4,5 hodiny.