Obloha vo februári

5. feb 2004 o 0:00 ŠTEFAN GAJDOŠ

22. januára objavil Čech Kamil Hornoch novu v galaxii M 31. Je to prvá tohtoročná nova, objavená mesiac po predchádzajúcom objave. Celkovo je to už o deviata extragalaktická nova objavená v ČR. V jej pozícii sa nenachádzal na archívnych snímkach z rokov 2002-2004 nijaký objekt. V čase objavu bola jej jasnosť 18,5 mag. Fotografiu zhotovil Peter Kušnirák pomocou 0,65-m reflektora v Ondřejove.





Predzvesťou blížiacej sa jari je aj zreteľný posun hviezdnej oblohy s obmenou súhvezdí. Najlepšie to zbadáme na obrazci Oriónu . Kým nedávno sme naň museli čakať do pozdných nočných hodín, vo februári je už po zotmení na východe. Do neskorého večera sa premiestni nad juh. Nižšie ho nasleduje Veľký pes , ktorého spoznáme podľa jasného Síria . Na západnej strane oblohy večer ešte zbadáme Pegasa s Andromedou a Trojuholníkom . Pod obzor sa rýchlo ponárajú aj Ryby s Veľrybou , nasleduje ich Eridanus . Zo zenitu zostupuje Perzeus , nahrádza ho Povozník nadväzujúci na Býka , po nich vysoko kulminujú Blíženci , neskôr i Rak . Nad juh sa dostanú nenápadnejšie a preto aj menej známe súhvezdia - Jednorožec a dlhá Hydra . Počas noci ich vystrieda Lev a s ním malý Pohár a Havran . Zenitom v tom čase už prešla časť Žirafy so susediacim Rysom a o polnoci tam bude dominovať obrazec Veľkej medvedice . V druhej polovici noci sa na východe zviditeľní Panna , vysoko už stúpa Pastier , za ním Herkules a Severná koruna . Vlasy Bereniky sú na hviezdy chudobné, preto pod Veľkým vozom nikoho neupútajú, rovnako ako Malý lev . Naopak, Poľovné psy s dvoma hlavnými hviezdami svojho obrazca nájdeme ľahko. Nadránom lemujú severovýchodný až juhovýchodný obzor Labuť , Lýra , Hadonos , Had (Hlava hada) a Váhy . Nad severným obzorom vykroja svoj dlhý nočný oblúk Kasiopeja s Cefeom a začnú sa smelšie dvíhať. Pre pozorovanie jasných planét nastáva vhodné obdobie, preto ich teraz zoradíme nie podľa vzdialenosti od Slnka, ale tak, ako ich budeme môcť pozorovať od večera zo západu na východ. Tri zvyšné musíme tak či tak vynechať: sú buď málo jasné (ako vždy Pluto ), alebo kvôli blízkosti pri Slnku nepozorovateľné ( Urán, Neptún ). Aj Merkúr sa už vytratil z rannej oblohy. Zachádza za Slnko, preto bude vo februári nepozorovateľný. Jeho absenciu vrchovato vynahradia ostatné „blúdiace hviezdy". Venuša sa na večernej oblohe od Slnka stále vzďaľuje a po jeho západe ju uvidíme ešte viac ako tri a pol hodiny. V jasnosti nebude mať konkurenciu (okrem Mesiaca). Od Vodnára sa presunie do Rýb (pod Barana) a jej kotúčik sa mierne zväčší, pretože sa približuje k Zemi. Z celého disku planéty však uvidíme iba časť osvetlenej pologule v podobe takmer poslednej mesačnej štvrte. Na večernej oblohe vysoko na juhozápade nájdeme aj Mars vedľa stuhy spájajúcej dve Ryby. Koncom februára sa k nemu priblíži Venuša a spolu vytvoria farebný pár. Po 20. februári túto brilantnú zostavu na pár dní doplní úzky kosáčik Mesiaca krátko po nove, ktorý „prepláva" okolo nich. Mars zapadne až pred polnocou, Venuša o vyše dve hodiny skôr. V súhvezdí Blížencov (večer vysoko nad juhom) nemôžeme nezbadať jasný Saturn . Celú noc bude nad obzorom aj veľmi jasný Jupiter . Večer ho nájdeme na východe, do rána sa spolu s oblohou presunie na západ. Teraz sa pohybuje retrográdne (spätne) pod Levom. Pluto síce vychádza nadránom, ale na pozorovanie sa nehodí - kvôli malej jasnosti je bežným ďalekohľadom nedostupné.