Profesor Kevin Warwick: Kyborg už je na ceste

Britský profesor Kevin Warwick sa zaoberá kybernetikou na univerzite v Readingu. Jeho knihy a prednášky vyvolávajú búrlivé diskusie aj preto, že podľa jeho názoru nie je ďaleko doba, keď budú stroje inteligentnejšie ako človek a dokážu si nás podmaniť.

5. feb 2004 o 0:00

Profesor Kevin Warwick so svojím čipom. FOTO JAMES CHEADLE





Niet sa preto čo čudovať, že na jeho prednáške v Prahe 9. januára bola sála zaplnená do posledného miesta nielen na sedenie, ale aj na státie.

Aby ľudia dokázali so strojmi držať krok, navrhuje britský profesor vytvoriť kyborga, v ktorom by sa človek spojil s kremíkovým čipom. Sám Warwick si v roku 1998 nechal pod kožu voperovať čip, vďaka ktorému ho mohla sieť senzorov umiestnených po budove výskumného ústavu bezkontaktne identifikovať, automaticky pred ním otvárať dvere a zažínať svetlo. V roku 2002 si nechal do ľavého zápästia umiestniť čip, ktorý prepojil jeho nervový systém s počítačom. Vďaka tomu dokázal pohybom dlane zažínať a zhasínať svetlo alebo zatvárať a otvárať robotickú ruku. A to dokonca aj na vzdialenosť mnohých kilometrov s použitím internetu. Ukázal tiež, že takýmto spôsobom možno ovládať elektrický invalidný vozík.

Naznačuje to druhú oblasť aplikácií: pomoc ťažko chorým ľuďom. Pri implantovaní podobného čipu priamo do mozgu by človek riadil invalidný vozík len myšlienkou na to, že chce pohnúť rukou. Slepí ľudia by zase dostávali do mozgu informácie z mikrokamery.

Ľuďom by sa takto nielen obnovili stratené schopnosti, ale mohli by získať nové zmysly, napríklad schopnosť vidieť ultrafialové alebo infračervené žiarenie. Mohol by človek priamym prepojením s počítačom prehľadávať internet podobne ako vlastnú pamäť? A čo medziľudská komunikácia? Nebolo by rýchlejšie a efektívnejšie elektricky prepojiť mozgy dvoch ľudí a dorozumievať sa aj na diaľku pomocou myšlienok? Už prebehol pokus, v ktorom si Warwickova manželka nechala implantovať rovnaký čip; vzájomným prepojením pomocou elektrických drôtov cítili v dlani nervové impulzy jeden druhého. Na experiment s priamym prepojením mozgov, podobne ako ďalšie množstvo pokusov, na ktorých pracuje, však musíme ešte počkať.

Kevinovo pútavé rozprávanie, zrozumiteľné aj laikovi, dopĺňali ukážky videa z pokusov. Veru, pravdu mal jeden z organizátorov Warwickovho vystúpenia, ktorý povedal na úvod: „Pri príležitosti takýchto prednášok zvyknem mať vo vrecku knižku ako obranu pred prednášajúcim. Profesora Kevina Warwicka však dobre poznám a viem, že pri ňom to vôbec nie je potrebné."

Dobrou správou je, že nedávno vyšla v češtine jeho kniha Úsvit robotov, súmrak ľudstva, v ktorej približuje svoje odvážne vízie budúcnosti.