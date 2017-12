Kukurica varuje susedov pred hmyzom a s tabakovým génom odoláva mrazu

5. feb 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Vľavo je kukurica s ochranným tabakovým génom, vpravo bez neho po štvorhodinovom vystavení mrazu mínus 5 stupňov Celzia. FOTO - PNAS





Komunikáciu rastlín medzi sebou a spôsoby, akými vnímajú deje vo svojom okolí, vedci niekedy s istým zveličením nazývajú ich „duševným svetom". Ide o jednu z najzaujímavejších oblastí modernej botaniky. Ako sa ukazuje, ani zdanlivo obyčajná kukurica nie je až taká obyčajná.

James Tumlinson z Pennsylvania State University s kolegami zistil, že jednotlivé kukuričné rastliny, ktorých tkanivo poškodil hmyz, uvoľňujú do ovzdušia skupinu zelených listových prchavých látok (GLV). Ich pach priťahuje na miesto útoku prirodzených nepriateľov hmyzieho škodcu, takže fungujú ako poplašná trúbka. To však ešte nie je všetko. Plnia tiež úlohu včasného varovania pre iné kukuričné rastliny v blízkom okolí.

Tomlinson s kolegami dali poranené kukuričné listy do nádoby so zdravými kukuričnými rastlinami. Tie hneď začali produkovať obranné látky. Keď zdravé rastliny vystavili GLV a potom ich poranili, alebo na ne preniesli húsenice, zistili, že rastliny sa už na agresiu vopred pripravili rýchlejšou a rozsiahlejšou produkciou ochranných látok.

Kan Wang z Iowa State University s kolegami zasa zaviedli do kukurice gén z tabaku NPK1. Tento gén aktivuje bielkoviny, ktoré chránia bunky v čase, keď trpia stresom z tepla, chladu alebo straty vody. Wang s kolegami dosiahli, že kukuričné rastliny s NPK1 odolávajú teplotám až o dva stupne Celzia nižším ako rastliny bez neho. Takto geneticky upravená kukurica sa môže úspešnejšie vysporiadať s prekvapujúcimi jarnými či jesennými mrazíkmi, takže sa bude dať pestovať na severnejších alebo vyššie položených lokalitách ako doposiaľ. Vzhľadom na úlohu kukurice ako jednej z hlavných svetových potravinových a krmovinových plodín to má obrovský ekonomický význam (kukurica, pôvodne subtropická plodina, ktorú ľudia prvý raz vyšľachtili pred azda až 7000 rokmi v južnom Mexiku, je na mráz zvlášť citlivá.)

