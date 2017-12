Carleton Gajdusek, Stanley Prusiner, Eric Kandel a prióny

5. feb 2004 o 1:30

Eric Kandel (na snímke) a jeho spolupracovníci pátrajú po tom, či a ako prióny ovplyvňujú našu pamäť. FOTO - ARCHÍV





K rozlúšteniu tajomstva priónov veľkou mierou prispel aj Američan slovenského pôvodu Carleton Gajdusek (Nobelova cena 1976). Síce mylne predpokladal, že chorobu kuru u kanibalov na Novej Guinei (obdoba Creutzfeldt-Jakobovej choroby) spôsobujú „pomalé vírusy", napriek tomu však urobil v pochopení podstaty choroby a jej prenosu obrovský kus práce.

To, že prióny nie sú vírusy, ale bielkovina, preukázal až Američan Stanley Prusiner (Nobelova cena 1997). Ako prvý túto teóriu síce vyslovil britský biológ J. S. Griffith, Prusiner však bielkovinovú povahu priónov potvrdil niekoľkými spoľahlivými metódami v roku 1982. Vymyslel aj názov prión, lebo pôvodný názov proin, ktorý mal označovať proteinovú infekčnú časticu, by podľa neho neznel v tlači dosť výrazne. Nositeľ Nobelovej ceny za rok 2000, fyziológ a molekulárny biofyzik Eric Kandel, ktorý je spolu s tímom vedcov na stope účinkov priónov pri fungovaní našej pamäti, pochádza z Viedne. Väčšinu života strávil v New Yorku, pôsobil na Newyorskej univerzite a na Harvardskej univerzite v Bostone, teraz je na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Zaoberá sa najmä molekulárnymi mechanizmami fungovania pamäti, ktorú študuje na veľmi jednoduchých živočíchoch - morských mäkkýšoch aplysiách; preukázal u nich molekulárny mechanizmus krátkodobej a dlhodobej pamäti. Jeho pokusy tiež ukázali, že je možné ovplyvňovať pamäť u pacientov s rôznymi demenciami, vrátane Alzheimerovej choroby.