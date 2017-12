SBS dodá ďalšie čipové karty pre talianske ministerstvo obrany

BRATISLAVA 4. februára (SITA) - Talianske ministerstvo obrany v Ríme zadalo spoločnosti Siemens Business Services (SBS) už druhú objednávku na dodávku multifunkčných čipových kariet (smartcard) pre sektor obrany. Po dodaní 110 tis. kariet armáde v prvej e

tape, ministerstvo ešte dodatočne objednalo ďalších 140 tis. kariet. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Porubská zo spoločnosti SBS.

"Multifunkčná karta pre sektor obrany obsahuje nielen osobné údaje a fotografiu držiteľa, ale aj odtlačok prsta, údaje o zdravotnom stave a nevyhnutné digitálne osvedčenia," dodala K. Porubská. Tieto údaje sú potrebné pre autentifikáciu, šifrovanie e-mailov a elektronický podpis. Karta má kapacitu 32-Kb a je certifikovaná podľa najprísnejších Európskych bezpečnostných noriem pre digitálne podpisy (ITSEC e4 high). Pomocou PC a vhodnej čítacej jednotky, je možné s úplnou presnosťou overiť pravosť karty, identitu držiteľa a správnosť uložených dát na ktoromkoľvek mieste. Zamestnanec sektora obrany tak môže pomocou karty bez rizika získať prístup k informáciám v sieti.

Spoločnosť Siemens Business Services dodáva smartkarty prostredníctvom Siemens Informatica a je zodpovedná za inštaláciu a konfiguráciu infraštruktúry verejného kľúča, potrebného pre autentifikáciu a digitálny podpis.

SBS, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou koncernu Siemens, je vedúcim poskytovateľom IT služieb. Ponúka služby pokrývajúce celý reťazec IT služieb z jedného zdroja - od poradenstva, cez systémovú integráciu, až po prevádzku a správu IT infraštruktúry. Z hľadiska outsourcingu a údržby IT je spoločnosť SBS v prvej desiatke poskytovateľov týchto služieb na svete. Celosvetový predaj vo fiškálnom roku 2002 dosiahol hodnotu takmer 5,8 mld. eur. Spoločnosť má v súčasnosti celosvetovo približne 33 600 zamestnancov a pôsobí v 44 krajinách.

(1 EUR = 40,674 SKK)