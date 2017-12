Half-Life 2 najskôr v lete, Vampire: Bloodlines o rok

4. feb 2004 o 12:42 Ján Kordoš

Druhé odloženie hry sa týka projektu, ktorý beží na samotnom Half-Life 2 engine (Source engine), Vampire: The Masquerade - Bloodlines a ten sa k nám nedostane skôr ako na budúci rok v lete. Dúfame, že do tohto termínu to Troika Games stihnú.

Zdroj: www.gamershell.com