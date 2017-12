EÚ mení webovú stránku

Európska únia minulý týždeň odštartovala rozsiahle zmeny na svojej webovej stránke, ktoré ju majú urobiť prehľadnejšou a atraktívnejšou. Zmeny si vyžiadalo aj rozšírenie Únie o nové krajiny, keďže od mája budú musieť byť základné informácie zverejnené ..

3. feb 2004 o 22:30

Európska únia minulý týždeň odštartovala rozsiahle zmeny na svojej webovej stránke, ktoré ju majú urobiť prehľadnejšou a atraktívnejšou. Zmeny si vyžiadalo aj rozšírenie Únie o nové krajiny, keďže od mája budú musieť byť základné informácie zverejnené až v dvadsiatich rôznych jazykoch vrátane slovenčiny. Nová stránka sa bude snažiť prilákať najmä mladých a do konca marca na nej pribudnú napríklad animované grafy prezentujúce fakty o Únii či interaktívne hry. Spustená by mala byť aj nová sekcia Vaša Európa, kde budú sústredené praktické informácie o právach občanov EÚ, napríklad o postupoch pri sťahovaní či hľadaní práce v inej krajine. Vylepšená má byť aj celková navigácia a vyhľadávanie. Proces zmien by mal byť dovŕšený do leta tohto roka.

Internetové sídlo Európskej únie je podľa jeho tvorcov v súčasnosti najrozsiahlejším internetovým serverom na svete - obsahuje 2,5 milióna dokumentov a tisícky fotografií. Denne ho navštívi 300-tisíc ľudí. V celej Európskej únii v súčasnosti internet používa asi 150 miliónov občanov, v kandidátskych krajinách je to ďalších 10 miliónov. (tb)

europa.eu.int