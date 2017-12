Nové jadro pre Intel Pentium 4

Intel rozširuje líniu svojich procesorov s technológiou HyperThreading o nové exempláre. Na trh sa dostávajú nové procesory vybavené jadrom s pracovným názvom Prescott, ktoré by pri zachovaní ceny ich predchodcov s rovnakou frekvenciou mali priniesť ...

3. feb 2004 o 22:30 Milan Gigel

Intel rozširuje líniu svojich procesorov s technológiou HyperThreading o nové exempláre. Na trh sa dostávajú nové procesory vybavené jadrom s pracovným názvom Prescott, ktoré by pri zachovaní ceny ich predchodcov s rovnakou frekvenciou mali priniesť zvýšenie výkonu. To je dosiahnuté prechodom na 90-mikrónovú technológiu, rozšírením cache druhej úrovne na jeden megabajt, vylepšeniami mikroarchitektúry a pridaním trinástich nových inštrukcií zoskupených do sady s názvom SSE3. Zmeny zaznamenal i kremíkový substrát, z ktorého sa procesory vyrábajú. Ten nový má omnoho redšiu štruktúru, ktorá umožňuje elektrónom nesúcim informáciu rýchlejšie sa pohybovať na miesto určenia. Nové procesory nesú označenie Intel Pentium 4 2,80E GHz, 3E GHz, 3,20E GHz a 3,40E GHz. Od predchodcov ich v označovaní líši teda jediné písmenko „E" umiestnené za frekvenciou. Nová séria procesorov nevyžaduje nový typ základnej dosky ani úpravy v chladení.

www.intel.com/cz