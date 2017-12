NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

USB porty na dosah ruky

3. feb 2004 o 22:30

Bez ohľadu na to, či má človek v notebooku jediný USB port alebo v stolovom počítači osem, neraz sa stáva, že ich nie je dosť, alebo nie sú pohodlne prístupné. Spoločnosť Belkin predstavila zaujímavý prístup k mechanickému vyhotoveniu USB hubu určeného pre vysokorýchlostnú komunikáciu v súlade so štandardom USB 2.0, ktorý poskytuje priestor pre pripojenie až siedmich zariadení súčasne. Pätica portov je umiestnených na zadnej strane rozbočovača, ktorý má plochý dizajn, aby zároveň šetril miesto na pracovnom stole. Rozbočovač je určený pre pripojenie tlačiarní, skenerov a iných periférií, ktoré sú nepretržite pripojené k počítaču. Pozornosť však na seba púta i dvojica portov umiestnených na vrchnej strane rozbočovača, ktorá poskytuje priestor pre pripojenie USB „kľúčika", čítačky pamäťových kariet či digitálneho fotoaparátu bez potreby naťahovania sa kdesi dole pod stôl. Toto riešenie však prináša výhody i pre používateľov notebookov. Pri výjazde do terénu stačí odpojiť notebook od rozbočovača prostredníctvom jediného káblika a všetky zariadenia zostanú doma na stole. Navyše, ak treba pracovať s notebookom na batériách, zariadenia, ktoré sú štandardne napájané z USB portu, energeticky uspokojí napájací adaptér pripojený k rozbočovaču. Batérie tak zostanú dlhšie k dispozícii pre spracovanie úloh.

http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merchant_Id=&Product_Id=158038.