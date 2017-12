POČÍTAČOVÉ HRY

Na výlet s fotoaparátom

4. feb 2004 o 22:30

Hry, ktoré vzbudia veľký záujem (najmä) odborného publika, môžeme zaradiť do dvoch kategórií. Do prvej patria hviezdy vo svojom žánri, ktoré spájajú dokonalý herný dizajn s kvalitnou technickou stránkou. Druhú kategóriu tvoria hry, ktoré sa akosi nedajú nikam zaradiť, ale doslova z nich sála kreativita ich tvorcov a je radosť ich hrať v detskom, ale i dospelom veku.

Takou hrou je aj Beyond Good & Evil, veľmi zaujímavý mix rôznorodých herných mechanizmov, za ktorým stojí aj autor slávneho Raymana. Beyond Good & Evil je najmä fantastickou filmovou výpravou do sveta planéty Hillys, ktorú si chcú podmaniť mimozemskí útočníci. Pred nimi ju ochraňuje vládna moc, ktorá však na planéte zaviedla totalitné praktiky, a jej ruky rozhodne nie sú čisté. Na scénu tak vstupuje hlavná hrdinka - investigatívna fotografka Jade, ktorá chce pre hnutie odporu získať dôkazy o konšpirácii v najvyšších kruhoch.

Jej hlavnou zábavou bude teda fotografovanie hlavných aj bonusových cieľov, aj keď tým sa, pochopiteľne, možnosti hry nevyčerpávajú. Okrem fotografovania hrdinku čaká aj množstvo súbojov v štýle akčných adventúr, arkádové lietanie, tiché infiltrovanie sa aj logické uvažovanie v rôznorodých hádankách.

V mnohých situáciách Jade pomáhajú počítačom ovládané postavy, ktoré vďaka dobrej umelej inteligencii vnímate, akoby boli ovládané živým človekom. Kto by čakal, že sa takýto mix nemôže vydariť, bude prekvapený. Všetko je doslova zostrojené pre výbornú zábavu, kde vďaka rôznorodosti prakticky nehrozí nuda. Navyše je celá táto zmes podaná výpravným filmovým štýlom, takže hra nestráca body ani v kategórii umelecký dojem.

Ani technické spracovanie nijako nezaostáva. Spracovaním malebného sveta planéty, animácií postáv alebo pestrofarebných efektov, patrí Beyond Good & Evil k najchytľavejším titulom. Zvuky, dabing a najmä vydarená hudba dojem dvíhajú ešte vyššie.

Celá hra má vo finále iba dva problémy. Prvým je relatívne krátky hrací čas (10-12 hodín), ktorý je dnes žiaľ „in". Druhým problémom je malé povedomie hernej obce o tejto skvelej hre, ktorému nepomohlo ani veľa pozitívnych ohlasov recenzentov. Dúfajme, že sa to teraz aspoň trocha zmení. MICHAL GARDIAN

