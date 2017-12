Počítače prispievajú k rozvodom

3. feb 2004 o 22:30

Osobný počítač sa stal najväčšou novou hrozbou pre manželstvá, ktorá sa objavila v priebehu posledných troch desaťročí, uvádza sa v najnovšej správe Americkej akadémie právnikov pre záležitosti manželstva. Dve tretiny z 1600 špecialistov na rozvody v ankete uviedlo, že počítač hral významnú úlohu pri „znepriatelení manželov" v niektorých z prípadov, ktoré prejednávali.

Kým tradičné príčiny nezhôd medzi manželmi ako finančné problémy a neschopnosť komunikácie stále trvajú, domáci počítač ľuďom výrazne zjednodušil hľadanie nových známostí, napísal Sunday Times. Podľa prieskumu si v 68 percentách prípadov, keď hral pri rozchode úlohu aj počítač, partner našiel novú milenku či milenca cez internet. Rozvodová právnička Sandra Morrisová zo San Diega hovorí, že desať percent jej klientov tvoria muži, čo opustili svoje ženy, až keď si našli nové partnerky. „Sú to plachí ľudia, ktorí by zrejme nikdy nestretli ďalšieho partnera, keby nebol vynájdený internetový chat," povedala. „V minulosti by možno neboli dokonale šťastní, ale zostali by ženatí a možno by svoje problémy vyriešili."

Ďalšou špecifickou hrozbou pre partnerské vzťahy je pornografia, ktorá v 90. rokoch pomohla rozširovaniu internetu aj osobných počítačov. Približne 56 percent opustených žien uviedlo, že ich vzťah zruinoval „nutkavý záujem (partnera) o pornografické stránky". Väčšina partneriek sa vraj o záľube muža o pornografiu dozvie z podozrivého výpisu z kreditnej karty, ktorou za prístup k internetovým stránkam platia. Na vine však nie sú vždy len muži - prezident akadémie rozvodových právnikov povedal, že nedávno musel riešiť prípad emocionálne zrúteného muža, ktorý zistil, že jeho žena si v počítači ukrýva pornografické obrázky. (tb)