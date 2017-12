Legálna hudba do Európy

Nelegálne sťahovanie hudby z internetu nie je v Európe o nič menej populárne ako v Amerike - legálnych možností kúpiť si digitálnu hudbu však majú Európania stále neporovnateľne menej ako Američania.

3. feb 2004 o 22:30

Príčinou sú odlišné zákony v jednotlivých krajinách aj v rámci Európskej únie i rozličné ceny a dátumy začatia predaja klasických albumov na rôznych trhoch, čo komplikuje rokovania digitálnych obchodov s hudobnými vydavateľstvami

Tento rok by sa to však malo zmeniť - na inváziu do Európy sa totiž konečne chystá väčšina veľkých amerických online obchodov, napísal denník New York Times. V súčasnosti internetovému trhu s hudbou v Európe vládne jediná spoločnosť, On Demand Distribution (OD2), ktorú založil hudobník Peter Gabriel. OD2 musela pre európsky trh vyvinúť šesť rôznych systémov stanovovania cien skladieb, podporuje rôzne dátumy začatia predaja albumov v závislosti od toho, z ktorej krajiny kupujúci pochádza, a využíva 13 rôznych mechanizmov pre platbu za stiahnuté piesne. „Problémom" je aj rôznorodosť hudobných chutí v jednotlivých častiach kontinentu, internet tu pritom stále ešte využíva oveľa menej ľudí ako v Amerike.

Európa je však po Amerike druhým najväčším hudobným trhom a online distribútori sú preto odhodlaní problémy prekonať. Doteraz najúspešnejším online obchodom v Amerike je iTunes od Apple - jej predstavitelia minulý týždeň potvrdili, že služba sa ešte tento rok dostane aj do Európy, presný dátum však uviesť odmietli s tým, že rokovania stále pokračujú. Plánované spustenie služby pre Európu tento rok potvrdili aj majitelia platenej služby Napster, ktorí rokujú s vydavateľstvami v každej krajine zvlášť a chcú vytvoriť „lokálne, národné služby rešpektujúce miestne kultúry". V Európe by mali tento rok začať pôsobiť aj obchody firiem Sony a RealNetworks, ktoré aj v USA spustenie svojich služieb ešte len pripravujú.

Podľa šéfa nahrávacej firmy EMI možno očakávať dosiahnutie dohody o spoločnej platbe za autorské práva pre väčšinu európskych krajín do troch až štyroch mesiacov.

Svoju ponuku pre európsky trh minulý týždeň predstavila aj americká telekomunikačná firma Cable & Wireless - svoju službu ponúka firmám, ktoré by chceli vo svojej krajine predávať hudbu cez internet pod jej platformou a vlastnou značkou. Podobný prístup volí aj OD2 - identická služba je v rôznych krajinách odetá do dizajnu rozličných firiem. Väčšinou ide o internetových providerov ako Wanadoo vo Francúzsku, Tiscali v Taliansku či Virgin vo Veľkej Británii. (tb)