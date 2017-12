Mobilný telefón: potrebný a nenávidený

3. feb 2004 o 22:30 (tb)

Mnohí mobilný telefón používať nechcú, ale musia.

Takmer tretina Američanov považuje mobilný telefón za vynález, ktorý najviac nenávidia, ale zároveň sa bez neho nedokážu zaobísť. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Lemelson-MIT Index vynálezov. Mobilný telefón s 30-percentnou „neobľúbenosťou" dokázal predstihnúť aj taký nepopulárny prístroj, akým je budík (25 percent). Ďalej v zozname nepopulárnych, ale nevyhnutných zariadení nasleduje televízor, v rebríčku sa umiestnili aj holiace strojčeky, mikrovlnné rúry, kávovary, počítače a vysávače.

„Mobilné telefóny sú zjavne užitočné pri zvyšovaní produktivity práce a prepájaní ľudí s rodinou a priateľmi," povedal Merton Flemings, šéf programu Lemelson-MIT. „Výhody však prichádzajú spolu s cenou, ktorú za používanie mobilov platíme v sociálnej oblasti."

Podľa Stefana Martiho z MIT Media Lab väčšina ľudí nemá rada mobilné telefóny, pretože sa nimi cítia zviazaní alebo ich obťažujú ľudia, ktorí ich nevhodne používajú na verejných priestranstvách, napríklad v reštauráciách alebo v divadle. Pred vedcami preto dnes stojí úloha, ako doplniť do telefónov aj „sociálnu inteligenciu", aby dokázali napríklad zvoniť tichšie, keď je to potrebné, bez toho, aby im to musel sám používateľ zakaždým prikázať.

Výskumníci sa zaujímali aj o to, ktoré vynálezy ľuďom život najviac uľahčujú alebo naopak sťažujú. Najužitočnejším vynálezom je v tomto smere podľa názoru verejnosti e-mail a s odstupom hlasová odkazová schránka. Zaujímavé je, že tieto dve technológie považuje za užitočné oveľa viac tínedžerov, ako dospelých. Najkontroverznejšou technológiou sú podľa prieskumu platobné a kreditné karty. Tridsaťdva percent ľudí uviedlo, že ich život zjednodušili, 26 percnet, že ho skôr skomplikovali.

Podľa výskumov v rámci rovnakého projektu z minulých rokov je vynálezom, bez ktorého by sa väčšina ľudí najťažšie dokázala zaobísť, zubná kefka. Za vynález 20. storočia bol v roku 2002 zvolený osobný počítač. Pritom ešte v roku 1996 ho za najdôležitejší považovalo len 8 percent ľudí - rovnaký význam vtedy respondenti pripisovali napríklad sušičom vlasov.

