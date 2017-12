Na Slovensku bolo 25 235 nepotrebných domén

2. feb 2004 o 16:23 TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Ku dňu 31.januára tohto roka, čiže poslednému dňu, kedy si užívatelia mohli premigrovať svoje domény, evidoval správca slovenskej národnej domény .sk SK-NIC 48 822 registrovaných domén. O zvyšných 25 235 bývalí užívatelia neprejavili záujem. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti EuroWeb Slovakia Gabriela Tomancová.

Nový systém prináša zmenu v tom, že po migrácii domény sa jej užívateľ stáva majiteľom tejto domény a môže s ňou legálnym spôsobom obchodovať. Nový vzťah majiteľ-doména taktiež umožní aj reálnu vymožiteľnosť práva v doménových sporoch, keď rozhodovacím orgánom sa stávajú súdy a medzinárodná organizácia WIPO (World Intellectual Property Organization).

Proces migrácie skončil v októbri a 3. novembra 2003 začal správca postupne deaktivovať nepremigrované domény podľa abecedného kľúča. Pôvodný dátum ukončenia migrácie bol stanovený na 2.júla 2003, avšak na podnet samotných registrátorov reprezentovaných združeniami ho správca viackrát preložil. Potom, čo došlo k spomínanej deaktivácií nepremigrovaných domén, mali pôvodní užívatelia možnosť až do konca januára svoju doménu premigrovať. Ak tak neurobili o doménu definitívne prišli. Otvorenie menného priestoru, čiže možnosť zaregistrovať si spomínané nepremigrované domény, nastane prvý marcový deň. Nový systém správy národnej domény, prináša aj zmenu týkajúcu sa poplatkov. Majiteľ domény bude ročný poplatok platiť svojmu registrátorovi a ten následne zaplatí poplatok SK-NIC.

Poplatky sa v posledných dňoch stali aj predmetom sporu medzi Asociáciou internetových poskytovateľov (API) a EuroWebom. API vyjadrila svoj nesúhlas s tým, že tí držitelia domén, ktorí sa premigrovali na začiatku procesu sú znevýhodnení oproti tým, ktorí tak urobili až na jeho konci. Ročný poplatok za správu domény sa totiž začína počítať odo dňa migrácie. SK-NIC však tvrdí, že návrh spoplatňovať služby od jednotného termínu u všetkých domén i napriek tomu, že boli premigrované v rôznych termínoch, je diskriminačný voči samotným registrátorom vzhľadom na to, že prístup k záznamu domény získal každý registrátor v inom čase. Určití registrátori by tak podľa SK-NIC získavali za rovnaký poplatok širší rozsah služby. Navyše, dátum splatnosti v jeden deň pre všetky domény by bol pre registrátorov neúnosný aj z administratívneho a technologického hľadiska. Prevádzkovateľom SK-NIC je spoločnosť EuroWeb Slovakia.