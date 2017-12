Týždeň za nami (5.týždeň)

Po siedmych dňoch znovu nastala chvíľa, aby sme si zrekapitulovali minulotýždňové články. Takto vám žiadny článok neunikne. Mrknite sa, čo sme pre vám priniesli minulý týždeň.

2. feb 2004 o 12:06 Ján Kordoš

Po siedmych dňoch znovu nastala chvíľa, aby sme si zrekapitulovali minulotýždňové články. Táto naša nová rubrika prešla menšou reorganizáciou a rozhodli sme sa, že jednotlivé články nebudeme radiť podľa dní, ale podľa rubrík, v ktorých boli články uverejnené.

FLASH NEWS

* Predajné štatistiky hernej konzoly Xbox (26.1.2004) - Viete o tom, že na svete sa predalo celkovo už 13,7 milióna kusov hernej konzoly XBox?

* Prvé video k hororu Silent Hill 4 (27.1.2004) - To, že sa chystá pokračovanie hororovej série SH bolo jasné každému už podľa úspechov jej predchodcov. Nielen Ondrew určite výskal od radosti po zhliadnutí tohto kratučkého traileru.

* Nová anketa: Aké recenzie preferujete na herných weboch? (27.1.2004) - Táto stránka je pre čitateľov, tak si nenechajte možnosť zmeniť váš obľúbený web k vašemu obrazu.

* The Sims 2, Driv3r a Medal of Honor: Pacific Assault meškajú (28.1.2004) - Už sa pomaly zdalo, že sa budeme znovu starať o našich obľúbených simmužov a simžienky, ale divadlo sa odkladá. Rovnako dopadli aj výborne vyzerajúce akčné závody a FPS z prostredia Pacifiku.

* Šestica vydarených wallpaperov z Legacy of Kain: Defiance (28.1.2004) - Znudene pozeráte na vašu plochu a hľadáte nejakú vhodnú tapetu? My vám ich ponúkame rovno šesť - a to z upírskej akcie Defiance.

* Need for Speed: Underground babes (29.1.2004) - Kto by dokázal odolať pozrieť si kočky, ktoré predvádzajú Need for Speed?

* Demoverzia strategických Desert Rats vs Afrika Korps (29.1.2004) - Objavilo sa hrateľné demo k už takmer dokončenej taktickej stratégii z druhej svetovej vojny s názvom Desert Rats vs Afrika Korps.

* Distribútor Sacred na Slovensku plus nové obrázky (29.1.2004) - Oznámenie slovenského distribútora Sacred nás potešilo. Nové obrázky rovnako. Ostáva nám len dúfať, že Sacred bude kvalitnejšie ako Blade & Sword.

* Nové screeny: Colin McRae Rally 04 a Vietcong: Fist Alpha (29.1.2004) - Bola by obrovská škoda nechať si újsť nové screeny z očakáveného rally CMR04. Datadisk k Vietcongu netreba tiež nikomu predstavovať. Ja len dodám, že obrázky vyzerajú fakt úchvatne.

* Eidos pracuje na Championship Manager 5 (30.1.2004) - Síce sa o Championship Manager 5 nestará Sport Interactive, dúfame, že nástupca zvládne túto úlohu dokonale, veď ide o modlu medzi futbalovými manažérmi.

* Sacred a Beyond Divinity s oneskorením (30.1.2004) - Očakávaná akčná RPG hra Sacred vyjde až začiatkom apríla oproti skôr avizovanému februárovému vypusteniu. Posunutia dátumu vydania sa dočkalo aj klasické RPG Beyond Divinity, toho sa však dočkáme už koncom marca.

* Umelecká zabíjačka Killer 7 i na PS2 (30.1.2004) - Capcom oznámil konverziu očakávaného hitu z Gamecube aj na PS2.

* Novinky o Nintendo DS a Sony PlayStation Portable (30.1.2004) - Novinky o handheldoch od Nintenda a Sony.

* Halo 2 pre Xbox až na jeseň 2004 (31.1.2004) - Halo síce na naše mašiny dorazilo s menším oneskorením, ale dúfame, že pokračovanie sa týmto problémom vyhne a jeseň 04 bude konečným dátumom vydania hry.

* Wars & Warriors: Joan of Arc je hotová (31.1.2004) - Kombinácia real-time stratégie a akčného RPG by k nám mala doraziť čo nevidieť.

* Doom 3 najskôr až v lete (31.1.2004) - Všetci hráči túžobne očakávajú príchod nového kráľa, ktorý sa však objaví najskôr v lete, ale niečo nám vraví, že sa možno budeme tešiť až na Vianoce.



NOVINKY

* Týždeň za nami (4.týždeň) (27.1.2004) - Súhrn článkov za predchádzajúci týždeň.

* Shade: Wrath of Angels (27.1.2004) - Českí tvorcovia nezaháľajú a pripravujú pre nás zaujímavo vyzerajúcu akčnú adventúru.

* Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (31.1.2004) - Mladý čarodejník sa znovu vracia na naše obrazovky! Síce nepôjde o žiadnu hard-core hru, o ktorej by sme si rozprávali ešte o pár rokov, no určite bude nový Harry príjemná rozprávka aj pre dospelých.



RECENZIE PC

* Legacy of Kain: Defiance (27.1.2004) - Zaujímavá upírska sága sa dočkala pokračovania a my len musíme povedať, že akčné hry ako Defiance by sa mohli objavovať častejšie.

* Blade & Sword (28.1.2004) - V kútiku duše sme dúfali, že Diablo 2 bude konečne pokorené, ale BaS sa nezmohlo na finálny útok a boh akčných RPG môže na svojom tróne sedieť naďalej.

* SimCity 4: Rush Hour (30.1.2004) - Ide o plnohodnotný prídavok, ktorý evidentne vnáša do hry nový náboj a novú iskru a nie je iba riešením problémov, či všetky inovácie sa nevzťahujú iba na pridanie nových budov či scenárov.



RECENZIE PLAYSTATION 2

* RoadKill (29.1.2004) - Mix žánrov, ktorý si berie to najlepšie z legiend ako GTA: Vice City a Twisted Metal Black, no nedokáže osloviť fanúšika ani jedného z týchto herných skvostov. To však ešte neznamená, že to je zlá hra.



SCÉNA

* Aktívne pred obrazovkou (30.1.2004) - Veľmi zaujímavý článok o hraní, ktorý sa na weboch neobjavuje každý deň a preto si myslím, že by vám určite nemal uniknúť.

* Koniec realtime stratégií? (1.2.2004) - Zaujímavý kontroverzný článok o RTS. Niektorí s ním súhlasia a iní ho zase zatracujú? Vy sa pridáte na ktorú stranu? Neviete? Prečítajte si článok a vyjadrite svoj názor.



To by bolo za minulý týždeň aj všetko. Priniesli sme vám hŕbu článkov, vytvorili sa zaujímavé diskusie, čo nás len teší. Tak o týždeň dovidenia.