Mistmare - mystikou obalené RPG

5. feb 2004 o 0:00 Ján Kordoš

Predstavte si RPGčko s prepracovaným príbehom, nádhernou grafikou, jednoduchým ovládaním a skvelou hrateľnosťou, kedy vás baví túlať sa po krajine a plniť všetky možné i nemožné questíky. Máte to? Tak ak si myslíte, že niečo podobného zažijete aj v hre Mistmare, rýchlo na to zabudnite, lebo okrem zaujímavého príbehu a zopár RPG prvkov tu nenájdete nič, čo by stálo za námahu. Teraz ma vlastne trošku napadá, že hra sa v pohode mohla, s mierne ironickým podtónom, volať aj Nightmare a mala by tak o pol hviezdičky viac.

Príbeh patrí možno medzi najväčšie klady, tak si ho povedzme hneď na začiatku, možno vás potom optimizmus neopustí a vám sa bude zdať aj v strede recenzie Mistmare celkom hrateľný. Čo som robil ja v roku 1996 neviem už celkom presne, ale určite sa nestalo nič z toho, čo tvrdia chlapíci zo Sinistar Systems. Všade okolo sa totiž rozlieva husto hustá hmla, ktorá by sa dala krájať, ale bola by to činnosť značne náročná, veď toto riedke mliečko zaplavilo celú Európu a stále postupuje ďalej. Ľudstvo sa snaží prežiť v zopár mestách, ktoré sa bránia hmle, ale ich počet začína neúprosne konvergovať k nule (a že škola nemá neblahý vplyv na psychiku mladých ľudí). S tým treba samozrejme niečo spraviť, ale ľudstvo spravilo medzitým jeden menší krok späť – k moci sa znovu ako v stredoveku dostala cirkev. Preto musí byť záchranca z radov cirkvi, čo síce možno niekto z vás nemusí akceptovať, ale chvalabohu ste to nemuseli hrať, takže vám to môže byť úplne jedno.

Máme teda vybraného hlavného hrdinu, ktorým sa stal inkvizítor, teda človek rozširujúci meno Božie a odháňač hmly Pekelnej. Niekto totiž zradil a preto nastal ten pravý čas na vydanie sa do boja. No a keď sme pri tom boji, tak musím spomenúť ešte celkom fajn spôsob, ktorý si môžete ešte pred samotným súbojom vybrať. Je ich zopár a väčšina z nich je silová, ale našlo sa medzi nimi aj niečo na štýl kung-fu, či niečo na spôsob ázijského mlátenia. Dôležité samozrejme je, že držíte v paprčiach zbraň, ktorou sa dokonale oháňate a počet mŕtvych tak postupne narastá, ale veď to poznáme z klasického RPG kolotoča, tak načo zbytočne ťukať znaky.

V meste natrafíte na klasiku v podobe obchodíkov, krčmičky a kostolíka (ten tu musí byť z vyššie uvedených dôvodov). Trošku iný je spôsob získavania skúseností, ktorý mi nie je ani celkom jasný, ale celá táto hra je nejaká zahmlená, takže to možno bolo aj tak myslené. Skúsenosti totiž získavate manuálnou prácou u vášho zamestnávateľa. Hm, trošku divné, ale čo už, možno sa niekomu zdá osvedčený systém skúseností za zabitie nepriateľa príliš sterilný a preto sme sa dočkali tohto... bojím sa to aj niečím nazvať.

To by vlastne mohlo byť aj všetko k všeobecnému pokecu, ktorý som sa rozhodol radšej maximálne skrátiť, jednak som vás ušetril od svojho ostrovtipu a za druhé, aspoň mi zostane čas na nejakú plnohodnotnejšiu činnosť.

GRAFIKA 4 / 10

Podľa okolitých obrázkov sa síce každému môže zdať, že som sa už totálne zbláznil, veď hra vyzerá celkom nádherne, ale bol by som radšej, ak by to bolo o niečo horšie, ale odpadli by trable s grafikou. V prvom rade ma upútala hardwarová náročnosť. Doporučená konfigurácia je totiž skutočne doporučená a pod ňu sa vám neoplatí ísť, lebo sa z real-time prechodu mestom stane ťahová stratégia, ktorej náplňou je prejsť neutrálnym územím vašou vojenskou jednotkou a cestou pokecať s niektorými podivnými indivíduami. Jednoducho to začne sekať. Navyše to nevyzerá až tak úžasne.

To by až tak nevadilo, ďalej ma dokáže vždy vytočiť nedokonalosť grafického enginu, kedy napríklad textúry nie sú celkom spojené a postavička sa zasekáva o niektoré predmety alebo steny, ktoré by vám v pohybe vôbec nemali vadiť. A to ešte nastane šou, keď sa rozhodnete ísť po schodoch – to už je kopec srandy. Aby som to dorazil, tak grafika niektorých objektov je až neuveriteľne odfláknutá a textúry sú neprirodzene navrhnuté.

Na záver som si nechal písmo pri rozhovoroch. Je tak prťavé, že sa vám to ani nechce čítať, veď máte ešte pud sebazáchovy a nechcete si zničiť oči. Hm, tie dialógy sa vám nebudú chcieť čítať tiež preto, lebo sú neuveriteľne nudné, ale takto máte o dôvod viac. Navyše bol zvolený dosť podivný font, takže to celé ešte zneprehľadňuje aj druh vybraného písma.

Animácie postavičky sa dajú zniesť, ale nie aby ste si mysleli, že to je niečo celkom dobré, ide o obyčajný priemer, takže nič. Vlastne ani nechápem ako mohlo toto peklo prejsť cez ruky betatesterov, ktorí si tieto chyby MUSELI všimnúť. Preto ma napadajú dve alternatívy, prečo sa s tým nič nespravilo: 1. testerov nemali, 2. alebo to prehnali s halucinogénnymi látkami a dopadlo to tak, že všetko sa im zdalo fpoho. A to som ešte neprešiel k interfacu.

INTERFACE 1 / 10

Pôvodne som rozmýšľal, že budem lakomec a nedám tomu ani figu borovú, ale postupne sa vo mne prebudil dobráčisko a obetoval som aspoň ten kúsok hviezdičky. Ono, neviem ako začať a hlavne nepoužiť vulgarizmy, lebo to sa predsa v slušnej recenzii nerobí. Nádych a ideme na to. Ten pako sa nedá ovládať. Je síce pekné, že pohľad z tretej osoby je pre tento druh hry vcelku vhodný, ale kamera mi vzala zopár rokov života. Zažil som už chvíle, kedy sa mi snažili najbližší vyrvať z hrudného koša srdce a rozdupať ho, ale ja som človek silný a stabilný. Aspoň som si to myslel. Kamera z Mistmare to zvládla ľavou zadnou a ešte si na mne zatancovala tango. Nepatrím medzi agresívnych tvorov, ale radšej si idem kúpiť novú klávesnicu, lebo túto mám už pomaly obviazanú lepiacou páskou. Kurzor v hre je navyše trošku veľký a pôsobí dosť nemotorne – čo aj je.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Potešenie z pekla. Tak by sa dala v skratke charakterizovať hrateľnosť. Všetko to kazia vyššie a samozrejme aj nižšie uvedené prvky, ale dovolím si zastaviť sa pri dvoch najdôležitejších prvkoch, ktoré ovplyvnili samotnú zábavnosť produktu. V prvom rade to je časová obmedzenosť. Čo to znamená? No, milí čitatelia, stretávame sa s ďalšou geniálnou vecou v hre a nepýtajte sa ma k čomu to je dobré. Čas vám stále beží a vy ho musíte rešpektovať a riadiť sa ním. Presne vtedy byť tam a tam, dovtedy splniť to a to, takže z postranných úloh máte prdlajz a pôsobí to značne frustrujúco. Navyše niekedy čas beží a inokedy nie. Naštve to pri učení sa a získavaní skúseností, kedy čas doslova letí, ale súboje sú oveľa menej časovo náročnejšie. Takto som si nedokázal vychutnať samotné kúzlo hry (ktoré aj tak rýchlo vyprchalo), rôzne dungeony ostali nepreskúmané, zvitky neprečítané a nepriatelia živí.

To je však ešte nič oproti dokonalej nudnosti. Možno som trošku náročný a zvyknem očakávať viac a hlavne ma hra musí aspoň trochu zaujať, ale takto som sa cítil ako počas super party, na ktorej nikto nie je. Nedokážem to opísať až tak dobre, ale určite poznáte ten pocit, kedy vás napadá, čo všetko by ste mohli robiť, len keby ste sa mohli zbaviť tejto činnosti (určite to poznajú vysokoškolskí študenti cez skúškové obdobie). Prispievajú k tomu napríklad neuveriteľne nudné rozhovory, ktoré sa vypisujú celkom rýchlo, ale je to všetko tak neuveriteľne obkecané a hlavne NUDNE obkecané, že už len klikáte na ďalšie možnosti rozhovoru a takto to ide asi minútku a keby som to mal aj celé čítať, tak zaspím asi po hodinke lúskania tých žbleptov (dá sa porovnať s Otcom Goriotom – pokiaľ sa správne pamätám, stačilo, ak som uvidel obal z tejto vtákoviny a už som spal).

MULTIPLAYER

Keby mi to moja dôstojnosť dovolila, tak tomu dám 5 hviezdičiek a to len preto, lebo tu žiadny nie je, ale keďže som chlap, budem sa z toho len a len tešiť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Musím sa priznať, že som ešte neprišiel na algoritmus, kedy zvuky idú a kedy nie. Napríklad už len pri rozhovoroch je niektorá časť pokecu ozvučená a iná nie. Nevadí, zvyšok je celkom fajn, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že ide o mierny (ale fakt len mierny) priemer. Všetko to však znehodnocuje totálna bugovosť pri zvukoch, ktoré sa zvyknú aj zaseknúť a nervičky potom praskajú, adrenalínkovia stúpajú a ruka siaha po gombíku on/off na reprákoch. Škoda.

HUDBA 6 / 10

Som celkom rád, že tu je aspoň zopár skladieb, ktoré sa pokúšajú zachrániť atmosféru, ktorá sa topí niekde na samom dne podpriemernosti. Občas zaznie správna melódia, ale nie je to vždy pravidlo.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Nie je to ťažká hra, potvorky nie sú hlúpe, na druhú stranu vás ani neprekvapia ničím špeciálnym. Zgegnete mnohokrát, ale to všetko vďaka stupídnemu ovládaniu a to sa určite za náročnosť hry nedá považovať. Je to tak trošku škoda, lebo ani ja som nevydržal až do konca hry vďaka vyššie popísaným problémom – priznávam to bez hanby, ale nie je to vďaka tejto hodnotiacej časti, táto je vcelku kvalitná.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 3 / 10

Nedám tomu jednoducho viac, aj keby mi Chrupi Half-Lifa 2 a Dooma 3 sľúbil. Je to neuveriteľne, otrasne zabugovaná hra, s neprehľadným ovládaním a postupne sa zakrádajúcou nudou. Všetko sa to začalo celkom dobre, ale potom vyplávali na povrch všetky zápory, ktoré stáli Mistmare vo vyššie napísanom hodnotení. Po pár mesiacoch, keď na hru bude prichystaných niekoľko desiatok patchov, tak potom možno, ale to je trošku riskantná investícia. Je to síce originálne a s dobrým príbehom, ale na hernom trhu nájdete aj lepšie hry. Konečne nasleduje víťazný klik - Uninstall Mistmare.