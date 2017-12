MTV Celebrity Deathmatch - mortal kombat celebrít

Skalní diváci americkej hudobnej televíznej stanice MTV určite poznajú MTV Celebrity Deathmatch - pästný (a všelijaký iný:-) súboj svetových celebrít, vymodelovaných z plastelíny. Do ringu sa počas niekoľkých sezón vysielania postavia najväčšie hviezdy šo

4. feb 2004 o 0:00 Marián Kluvanec

POZOR! Táto recenzia má DVA úvody. Ten prvý je pre všetkých majiteľov grafických kariet typu Radeon 9000 a vlastníkov osemtlačítkového joypadu (najlepšie značky Genius). Všetci ostatní pokojne môžu nasledujúcu stať preskočiť a v čítaní pokračovať o niekoľko riadkov nižšie.

ÚVOD č. 1:

Som hrdým členom rodiny Radeonovcov a doteraz som so svojou kartou veru problémy registroval len zriedka. MTV: Celebrity Deathmatch (MTV: CDM - to je ale „skratka“) ma ale zase niečo nové naučilo, konkrétne, že staré metódy sú tie najlepšie. To znamená, že hra funguje výlučne s pôvodným ovládačom ku grafickej karte! Aby som upresnil: do tretej epizódy je všetko ako má byť, lenže potom tak zhavaruje počítač, že pomôže len hard reset a nejaká tá modlitba. Človeka logicky napadne aktualizovať ovládač ku grafickej karte a pohrať sa s nastaveniami, ale táto cesta nikam nevedie. A tak som ako poslednú pomoc a zúfalý pokus reinštaloval ovládače pôvodné, a čuduj sa svete - hra ide bez zaseknutí a iných nepríjemností. Lenže napríklad na rozohraný Postal 2 môžem dočasne zabudnúť, keďže tento požaduje prostriedky najnovšie. Takže po stránke programovej optimalizácie nemám k hre MTV: CDM čo dodať.

Čo sa gamepadu týka - hrá sa s ním lepšie ako s klávesničkou, veď to poznáte. No keď sa vám počas súboja zrazu začne z nevysvetliteľných príčin postava brániť a nechce sa pohnúť z miesta, treba zvážiť odpojenie hracieho zariadenia. Potom už hra funguje naozaj bez problémov. Aspoň dúfam.

ÚVOD č. 2:

Skalní diváci americkej hudobnej televíznej stanice MTV určite poznajú MTV Celebrity Deathmatch - pästný (a všelijaký iný:-) súboj svetových celebrít, vymodelovaných z plastelíny. Do ringu sa počas niekoľkých sezón vysielania tejto úspešnej šou postavili hviezdy ako Britney Spears, Mel Gibson, Backstreet Boys (pamätný tímový zápas proti N Sync), či v súboji o „najväčšiu držku“ Mick Jagger za Rolling Stones a Steven Tyler z kapely Aerosmith.

Krviprelievanie „bohov šoubiznisu“ sa odohráva vo wrestlingovej aréne, samotný súboj však má od pravidiel zápasenia ďaleko, ba od akýchkoľvek pravidiel vôbec. Ide výlučne o udupanie súpera, jeho bezhlavé mlátenie, lámanie kostí, vypichnutie očí, trhanie končatín a podobné chuťovky. Zápas končí definitívnym porazením jedného z účastnených, čo v tomto prípade znamená smrť. No a podobne extravagantne, ako sú prevedené hmaty jednotlivých protagonistov, je „estetizovaný“ i finálny úder, či dorazenie. V seriáli MTV: CDM sa tak už napríklad stalo, že do haly vstúpila Godzilla, oboch duelantov zložila eleganciou sebe vlastnou, zdemolovala arénu a jej blízkym okolím - nezabudnúc pritom na požieranie spanikárených divákov - a následne sa vydala na menšie sightseeing po plastelínovom mestečku...

Fanúšikovia sa teda konečne dočkali, MTV: CDM dostal svoju počítačovú podobu. Nuž a práve preto, že tiež patrím do početnej skupiny prívržencov tejto absurdnej zábavy, som vkladal herné CD do mechaniky s určitými obavami. Ako totiž dobre vieme, konverzie amerických popkultúrnych produktov na herné platformy v poslednej dobe nedopadli trikrát slávne - spomeňme len Hulka, či X-MEN 2. Ako potom programátori spracujú televíznu bojovku, ktorú vyznamenáva obrovské množstvo originálnych ťahov, postáv, možností a všeličoho iného? Dá sa to vôbec, „preniesť“ celú tú zmes neopozeraných nápadov a obrovskej zábavy na iné médium ako je televízia?

Nenaťahujme odpoveď ako vytrhnutú slezinu - do istej miery sa to tvorcom podarilo. K dispozícii teda máme hneď niekoľko postáv (ostatné sa odomknú postupne, po víťazných bojoch): Mr. T, Marilyn Manson, Shannen Doherty, N Sync, Jerry Springer a zopár ďalších, prevažne amerických celebrít. Singleplayer hra ponúka tzv. Episode mód, kde sa počítačom predvolené súboje rozdelia do šiestich epizód a vy sa nimi postupne prebíjate, pričom posledné tri sa odomknú až po víťaznom absolvovaní prvej polovičky. Arén je dokopy šesť, najzábavnejšia mi prišla aj tak tá pôvodná, známa z obrazovky MTV - môžete totiž vyliezť do jej rohov a odtiaľ sa s harcovným pokrikom vymrštiť priamo na nepripraveného súpera. K všeobecným charakteristikám hry treba spomenúť aj stálicu „hviezdnych“ komentátorov, ktorí si prichystali jedno príjemné prekvapenie na samý koniec. Počas hry však tiež nelenia a veselo glosujú aktuálny boj. Takže keď som v roli agresívneho exmanžela známej silikónovej krásky z Baywatchu, Tommy Lee-ho, trochu pošteklil Frankensteina paličkami od bicích, Nick Diamond sviatočne zahlásil: „Od toho sa aj Pamela bije lepšie.“ Radosť hrať! S tým však súvisí handicap pre všetkých angličtiny menej znalých - kto aspoň z časti neporozumie humorným dialógom, prichádza o veľa. Preto ak v tomto jazyku príliš zbehlí nie ste, prípadne ste doteraz o MTV: CDM vôbec nepočuli, stiahnite si body z výsledného hodnotenia a kúpu tejto hry si DOBRE ZVÁŽTE...

Poďme však na najzaujímavejšiu časť hry - ťahy a hmaty. Každá postavička dostala do vienka 6 typov úderov, pričom niektoré sa odlišujú prevedením zblízka a z diaľky. Pre ilustráciu: diablova pravá ruka, spevák Marilyn Manson, chrlí po stlačení daného tlačidla oheň. To je na krátku vzdialenosť. Ale čo to - teraz stojí v opačnom rohu ringu ako súper a po stlačení toho istého tlačítka vytiahne „z odnikadiaľ“ voodoo bábiku a pobodá ju ihlicami, na čo sa oponent zvíja na zemi v smrteľných kŕčoch. Týmto štýlom sú spracované aj ostatné postavy a o zaujímavé a absurdné útoky veru nie je núdza - Vlčí muž hodí súpera na zem a potom mu gentlemansky vypustí plný močový mechúr priamo do tváre, Shannen Doherty sa neštíti používať mágiu (kde sú tie časy hormonálne nevyrovnanej stredoškoláčky Brendy, teraz je z nej sexuálne frustrovaná čarodejnica) a Mr. T si na pomoc privolá celú družinu zo seriálu A-Team. To všetko v peknej 3D grafike, ktorá stíha aj na pomalších strojoch (min. požiadavka je tuším procesor na 400 MHz). Len škoda, že hudobný doprovod tu hrá len v úvode, ďalej si musí hráč vystačiť so zvukmi a melodickými vsuvkami.

Na PC už dávno nevyšla dobrá bojovka a MTV: CDM môže tento dlhý čas čakania príjemne skrátiť. No bohužiaľ, približne 2 hodiny (!!!) čistého hracieho času je veľmi málo a z potenciálu geniálnej predlohy mohli autori „vytĺcť“ naozaj viac (boj mimo ringu, tímový zápas...). Nezachraňuje to ani používanie bonusových zbraní (dynamit, motorová píla, „rumcajsova“ puška, vystreľovač tenisových loptičiek), z času na čas sa objavujúcich v ringu. A navyše sa veľmi rýchlo opozerajú aj vyčačkané a spočiatku zábavné útočné pohyby. Preto MTV: CDM môžem odporučiť len skalným. Vy ostatní si radšej počkajte na nejakú ozajstnú bombu, napr. konverziu Soul Calibur II z PS2 (možno raz:-))...

GRAFIKA 6 / 10

Čo na tom, že postavy sa svojim živým predlohám podobajú len minimálne! Grafika je aj tak pekná a vyčačkaná, takže príjemne ladí oku. Okolo cintorína lietajú mátohy, sci-fi aréna je ako vystrihnutá z lode Enterprise atď. A to všetko sa dá aj na nižších rozlíšeniach. LENŽE! Pri všetkých rozlíšeniach je grafika zároveň dosť „kostrbatá“ - postavy, ring, aj okolie. Takže objekty a textúry sú síce milé, no paradoxne dosť nedokonale spracované. Akoby sme už nepísali rok 2004.

INTERFACE 5 / 10

Začiatočníci v tejto oblasti budú potrebovať trochu tréningu, kým pôjdu do súbojov s istotou ostrieľaného rutinéra. S gamepadom to ide lepšie, len zamrzí v úvode spomínaný bug. Ten sa ale prejavil len v singleplayer móde, takže v bratovražednej sekanici ho môžete pokojne zapojiť. Iná, pomerne nedotiahnutá vec, je rozostavenie kamier. Niekedy totiž vôbec nie je vidno, že Mr. T rozmliaždil kohosi hlavu a posunul ju tým späť do 2D rozmeru a podobne. S tým potom súvisia aj občasné nepresnosti pri uštedrení toho-ktorého úderu. Alebo finishing move sa uskutoční mimo zorného poľa aktuálneho pohľadu kamery, takže vidíte len prázdny ring. Stane sa to síce len zriedka, ale naštvať dokáže.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Na začiatok máte veľký hype a po ňom veľké nič. Malá variabilita situácií spôsobuje nastupujúcu monotónnosť a tak je replayabilita v tejto gameske dosť úbohá. Ale aspoň tých prvých pár hodín si užijete za fúrik srandy a absurdnej brutality toho najhrubšieho zrna.

MULTIPLAYER 8 / 10

Na ľudí bývam niekedy zlý. VEĽMI zlý. A v MTV: CDM to dokazujem nielen slovami, ale hlavne skutkami. Ale keby (keby, keby, stále len samé keby) hra podporovala sieťové klátenie aspoň štyroch hráčov, o zdroj dokonalej zábavy by bolo postarané. Takto je to klasický face 2 face, one on one, player vs. player (computer), Mišo proti Janovi zápas. Ale pripraviť kamaráta o spodnú časť tela rozhodne poteší tiež. A AKO!

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Ajajaj. Niekto tu asi samploval cez pokazený vysávač. Už úvodná skladba derie uši a nenechajte sa pomýliť, že je to heavy metal! Zvuky sú v hre fakt pod úroveň, či už ozveny úderov, padanie chladničiek, alebo mrnčanie reťazovej píly - všetko padá pod pomyselnú priamku priemeru. Aspoň dialógy a víťazné hlášky sa podarili tak, ako by sa patrilo aj na zvyšok. A propos, možno treba k hre nejakú „špeciálnu“ zvukovku, ale hlasitosť je totálne nevyvážená, a tak niekedy zvukové efekty takmer nepočuť, resp. ich potláča do úzadia hlas komentátorov. S nastaveniami sa síce pohrať dá, ale naozaj „ono“ to prosto nebude.

HUDBA 2 / 10

Oplatí sa vôbec hodnotiť jedinú skladbu, hrajúcu pri úvodnej obrazovke? Počas hrania už len občas a pri niektorých pohyboch zatrilkuje nejaká tá kalinka, lenže kvôli vyššie spomenutej nezvládnutej optimalizácii zvuku musíte napínať uši, až vám narastú ako lopúchy:-).

NÁROČNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 4 / 10

Na prednastavenom stupni obtiažnosti zvládnete celú hru na jeden šup, bez menšieho zaváhania a možno aj bez tréningu. Je to skôr varianta: prídem domov z roboty, deti zamknem do komory, ženu priviažem o posteľ a zapchám jej ústa a ja sa pôjdem z celodennej makačky vybiť na niekoľkých polygónoch. Najnižšiu obtiažnosť som preto radšej ani neskúšal a zas na treťom, najvyššom stupni, to bolo sklamanie - až na jeden, dva zákysy som hru v pohode prešiel.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Zábavka na jedno popoludnie, tak by som MTV: CDM v krátkosti charakterizoval. Ešte môžem pridať spojenia ako „reklamná hra,“ či „promo softvér.“ Ako plnohodnotný produkt jednoducho nedokážem toto dielko akceptovať a hoci televíznu predlohu pozerám stále rovnako rád, musím pri tejto hre priznať isté sklamanie... Ale aspoň sa v nej dá zatĺcť Justinovi Timberlakeovi klinec do čela. A to sa veru musí nechať!