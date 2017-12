Spellforce: The Order of Dawn - fantastické spojenie RPG a stratégie

2. feb 2004 o 0:00 Stano Bandzi

V poslednej dobe badať v hernom priemysle všemožné snahy dosiahnuť závan originality spájaním dvoch, ba niekedy aj viacerých herných žánrov dokopy. Máme tu ďalšiu hru, ktorá je výplodom tejto strategicko-RPG tendencie, jej meno znie Spellforce: The Order of Dawn.

Už pri názve hry určite väčšina z vás vytušila, že sa jedná o hru s fantastickou tematikou. Nuž, toto tušenie vás nesklame. Spellforce je fantasy až to praští. Teda, chcel by som povedať, že niekomu to už môže pripadať ako donekonečna recyklované klišé, no ale istotne sa nájdu jednotlivci, ktorých fantasy námet stále tlačí do kolien. Tí sa potom môžu tešiť na ďalší odvar goblinov, elfov, magických predmetov a podobných notoricky známych fantasy-prvkov.

Žánrovo je Spellforce čistým hybridom stratégie a RPG-čka. Možno totiž s kľudným svedomím povedať, že na svoje si tu prídu hráči oboch žánrov, pretože Spellforce dokáže (i keď v rôznych partiách hry) navodiť dojem, že hráte plnohodnotné RPG, a inokedy zas plnohodnotnú stratégiu. To je myslím celkom obdivuhodný počin programátorov. Najlepšie by sa dal Spellforce prirovnať asi k hre Warcraft III, avšak tu sú RPG prvky omnoho výraznejšie a kvalitnejšie, a to len malinký kúsok uberá z prepracovanosti strategickej časti hry. V Spellforce nie je totiž toľko rozmanitých rás a odlišných typov jednotiek, upgradov a podobných vecí, zato sú tu však plnohodotné questy, dialógy s NPC postavami, silné adventuroidné prvky.

V praxi to vyzerá tak, že ovládate jedného či viac hrdinov, s ktorými hráte klasické RPG – teda zabíjate príšerky, ktoré sa vám votrú do cesty a získavate za to skúsenosti, ktoré vášho hrdinu vylepšujú. Zbierate predmety, obchodujete s nimi a plníte questy. Váš hrdina však vlastní runy, ktoré môže použiť na aktivovanie monumentu, v ktorom sa produkujú základné jednotky – robotníci. Pomocou nich si už vystaviate kompletnú infraštruktúru, ťažíte suroviny a nakoniec staviate bojovníkov a vylepšujete ich.

GRAFIKA 5 / 10

Grafika rozhodne nepatrí medzi hlavné devízy tejto hry. Je síce pravda, že ťažko spraviť v takomto type hry peknú grafiku, ktorá sa aj rýchlo hýbe, to však pre hráčov nie je žiadnym ospravedlnením. Keď je kamera oddialená, je všetko v poriadku, avšak pri priblížení zistíte, že postavičky sú vymodelované dosť hrubo. Smutno mi bolo ja za prekrásnymi špeciálnymi efektami z Warcrafta. Grafika Spellforce jednoducho nežiari, ale svoj účel spĺňa.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie hry, ako je Spellforce, si asi len málokto vie predstaviť jednoducho. Napriek tomu to autori zvládli celkom obstojne, avšak určité prekážky na ceste k dokonalosti tu nájdeme. Preklikávanie sa v rôznych ponukách menu dá niekedy dosť námahy, kým sa vám podarí nájsť to, čo hľadáte. Hra obsahuje aj niekoľko nezvyklostí, napr. celkové ovládanie kamery, ktorá sa da navyše previesť do polohy tretej osoby a svojho hrdinu môžete ovládať priamo, kávesami WSAD. Je to síce zaujímavé, avšak nenašiel som v hre nijaké praktické využitie tejto monžosti.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ako som už naznačil v úvode, hra plynule kĺbi dva herné žánre, nie je to len stratégia s RPG prvkami, ale je to plnohodnotné RPG ako aj stratégia. V Spellforce totiž nájdete ten neopísateľný pocit, že hráte RPG, a takisto aj stratégiu. Prispieva k tomu mnoho prvkov, ktoré sme doposiaľ v podobných hrách nevideli. Misie na seba nadväzujú a vašou hlavnou úlohou je plniť questy. To je okorenené ešte aj plnohodnotnou stratégiou na spôsob Warcraftu a Age of Empires, človek si toho viac hádam už nemôže ani priať :-)

MULTIPLAYER

Multiplayer sme nemali možnosť vyskúšať, preto nie je táto položka hodnotená.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Vysoké hodnotenie zvukových efektov si hra zaslúži hlavne za vydarenú podporu 3D zvuku, takže vám vrele odporúčam vlastniť nejakú 3D zvukovú sústavu. Už i tak pekné a bezchybne spracované zvukové efekty dostanú omoho väčšiu hĺbku. V Spellforce sa vyskytuje aj mnoho NPC postáv, z ktorých je každá nahovorená. Niekde to vyšlo lepšie, niekde horšie, celkovo je však dabing minimálne na nadpriemernej úrovni.

HUDBA 5 / 10

Hudba je tak klasicky fantastická, až každého po dlhšej chvílke prestane baviť ju počúvať. Jednoducho nevýrazné klišé, načo sme si však bohužiaľ my, hráči, už dávno zvykli.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Umelá inteligencia protivníka obsahuje v strategickej časti aj niektoré pokročilé prvky. AI je bez vážnejších nedostatkov, veľa času však pri hre strávite aj v situáciách, kde nejaká výrazná AI ani nechýba. S náročnosťou by nemal mať nijaký skúsenejší hráč vážne problémy. Vyskytujú sa v hre aj tuhšie situácie, avšak nič vám nebráni sa im vyhnúť, pokračovať ďalej a vrátiť sa po nadobudnutí vyššej úrovne (teda ak to zrovna nesúvisí s hlavnou dejovou líniou).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Spellforce je celkom vydarenou, peknou a zábavnou hrou, ktorú vrelo odporúčam všetkým hráčom RPG a fantasy RTS-iek.