Koniec realtime stratégií? – o čiernej budúcnosti jedného upadajúceho herného žánru

Doba je ťažká, zložitá a my sme svedkami globálnej krízy hneď na niekoľkých frontoch ľudského bytia. Je to kríza, ktorá sa týka ako izraelsko-palestínskych vzťahov tak slovenskej populárnej hudby a ďalších pochybných odvetví amerického šoubiznisu. Počítač

ové hry nevynímajúc. Povedané parafrázou slov pracovníka NASA: stratégie v reálnom čase majú problém.

Spomeniete si na nejakú kvalitnú RTSku od čias Warcraftu, či C&C Generals? Keď trochu zalovíte v pamäti, určite zistíte, že veru dobrých titulov na poli tohto herného žánru nám v poslednej dobe akosi ubudlo a o naozajstných bombách, ako boli svojho času Dune 2 a neskôr Starcraft, či séria Command and Conquer, sa nám môže už len cnieť so slzou v oku (výnimku tvorí Homeworld 2, ale ten je skôr ako širokým vrstvám určený pre špecifické publikum). Je to smutné, ale posledný rok–dva nepriniesli generálom stotisícových digitálnych armád žiadne schopnejšie bojisko, na ktorom by umieranie znamenalo česť, dôstojnosť a pôžitok z hrania. Prečo tomu tak je? Kam sa RTS uberá? Nastane vôbec zmena v tomto negatívnom trende, alebo môžeme stratégie vyhlásiť za definitívne mŕtve?

Nedá mi na úvod nezabŕdnuť trochu do ustálených vôd názvov a pomenovaní, resp. neujasniť pojmy - ak sa totiž dnes hovorí o STRATÉGII v zmysle počítačovej hry, myslí sa akčná rúbačka/strieľačka (česť výnimkám) s miniatúrnymi jednotkami na viac, či menej rozľahlých mapách, bojiskách. Hovoriť o strategickom myslení počas samotného boja, by bolo prinajmenšom zavádzajúce. Výhody vyplývajúce zo znalosti terénu, protivníka, dňa a noci, vlastných možností a ostatných dôležitých faktorov v boji reálnom totiž v RTS nie sú vôbec signifikantné. Dôležitejšie je získať čo najviac zdrojov na výrobu kvanta jednotiek, ktoré potom (takmer) bezhlavo posielame na protivníka. Preto pomenovanie STRATÉGIA nie je presné (aj keď určité strategické prvky sa nájdu, najmä pri prepočte peňazí do počtu zakúpiteľných jednotiek:-). Takže toľko moja pripomienka na úvod, vráťme sa teraz späť k téme.

Bude to už okolo desiatich rokov, čo vyšla prelomová a pravidlá definujúca RTS Dune 2 z dielne chlapcov z Westwoodu. Nastal nevídaný ošiaľ a čo malo myš a trochu znalostí z anglického jazyka, hralo svojsky spracované príbehy púštnej planéty Arrakis. Konkurencia si samozrejme úspech všimla a netrvalo dlho, kým začali vznikať ďalšie hry postavené na podobnom princípe. Najneskôr od čias Duny tak môžeme považovať RTS za žáner tešiaci sa veľkej popularite v hráčskej obci. Nuž a Westwood nezaspali na vavrínoch a tak nám s chladom studenej vojny naservírovali konflikty medzi Rusmi a Amerikou v Red Alerte, či fiktívnu vojnu medzi obranou Zeme a zlotrilými teroristami vernými značke NOD. Súbežne sa plodili fantasy dobrodružstvá zo sveta Orkov a ľudí - Warcraft, ktoré tiež slávili obrovský úspech a vedeckofantastický Starcraft. Potom sa piesok v hodinách pomaly presýpal, až...

...v súčasnosti je v kurze prelínanie žánrov a pre RTS sú príznačné sympatie smerom k RPG, čiže hrám na hrdinov. Táto situácia sa naskytla najmä príchodom výkonných procesorov a grafických kariet, kedy už sa ráta len to, čo má tri rozmery a 2D projekty (asi) naveky dospievali svoju labutiu pieseň. Geniálny mix RPG a RTS priniesol slávny Warcraft III, ktorý sa na súťažiach hráva ako jediná stratégia (plus starší súrodenec Starcraft). Z posledných noviniek treba spomenúť Knightshift, polo-RPG parodický kúsok na vyčerpané klišé fantasy, alebo pripravovaný Battle for Middle–Earth s tematikou Pána prsteňov (práve ten by mal priniesť svieži vietor do plachiet, tak držme palce), či očakávaný mix RTS-RPG, 3rd-person action Johanka z Arcu.

...a tak RTS začali stagnovať. Na trh sa dnes dostávajú tituly pojednávajúce o rôznych historických udalostiach (napoleonské vojny, kolonizácia Ameriky), lenže okrem obmeny postáv a scenérií neprinášajú nič nové. O skutočne originálnom, prelomovom, perfektne hrateľnom produkte si teda nemôžeme povedať nič - od C&C Generals: Zero Hour taký jednoducho nevyšiel (datadisk Warcraft III: Frozen Throne sa nepočíta)!

Čo z toho všetkého vyplýva? Nuž, momentálne to vyzerá tak, že svoj vrchol a najlepšie roky majú RTSky za sebou. Prechod do 3D, striedanie dňa a noci, aké-také využívanie výhod 3D terénu - tieto bubliny tu boli, nafúkli sa a praskli. Po nich zostalo len prázdno, ktoré sa snažia napĺňať rôzne firmy a firmičky, kresliace na mapu sveta realtime stratégií svoj vlastný veľký výkričník. Zatiaľ je táto snaha dosť márna, alebo len ostáva nedocenená zhýčkanými radami hráčov klasiky, ťažko povedať. Ak sa ale čoskoro „niečo nestane“, hrozí stagnujúcemu žánru RTS pomalá smrť uspatím. Keďže Blizzard (Warcraft) vraj nedávno opustila početná skupina ľudí, dúfam, že Westwood (ktorý pohltilo EA) vlastnia oživovaciu formulku, už ju musia len spracovať a natlačiť do veľkej injekčnej striekačky. Inak sa všetci stratégovia vrátia k šachom (kde však nenájdu uspokojenie, keďže sú predsa len odchovaní na trošku odlišných princípoch:-)).