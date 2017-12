Jaskyňa Chauvet bola obývaná dvakrát, medzi obdobiami trvala dlhá pauza

Paríž 5. októbra (TASR) - Jaskyňa Chauvet v juhovýchodnom Francúzsku je miestom s nástennými maľbami, ktoré odborníci podrobili najvyššiemu počtu datovania ...

5. okt 2001 o 15:38 TASR

Paríž 5. októbra (TASR) - Jaskyňa Chauvet v juhovýchodnom Francúzsku je miestom s nástennými maľbami, ktoré odborníci podrobili najvyššiemu počtu datovania pravekých nálezov. Najnovšia datácia potvrdzuje, že jaskyňa bola skutočne dvakrát obývaná a medzi jednotlivými obdobiami prešiel dlhý čas - približne 6000 rokov, informuje denník Libération.

Prvá etapa obývania jaskyne Chauvet spadá do obdobia pred 32.000-30.000 rokmi, druhý stupeň obývania jaskyne odborníci stanovili do času pred 27.000-25.000 rokmi.

Medzi týmito obdobiami je prázdno, neexistuje nijaká stopa, že by medzi uvedenými obdobiami bola jaskyňa obývaná. Historici sa zamýšľajú nad tým, prečo niekoľko storočí často navštevované miesto, ktoré malo dôležitú úlohu pre pravekého človeka, na uvedený čas upadlo do zabudnutia. Otázkou je, či medvede, ktoré do jaskyne prišli ešte skôr ako prvý človek, do nej chodili pravidelne alebo len náhodne.

Aj keď v spojitosti s jaskyňou Chauvet je ešte stále veľa neznámeho, jedno sa historikom podarilo určite - presne stanoviť datáciu jej obývania. Tím odborníkov pod vedením Jeana Clottesa, ktorý skúma jaskyňu Chauvet, v odbornom časopise uviedol, že podľa najnovších datovaní rádiouhlíkovou metódou niektoré nástenné kresby v jaskyni pochádzajú z obdobia pred 30.000 rokmi.

Pritom kresby poukazujú na skutočnosť, že vtedajší umelci už zvládli techniku kreslenia rovnako dobre, ako ich oveľa "mladší nasledovníci" spred 12.000-17.000 rokmi, napríklad v jaskyniach Lascaux a Niaux vo Francúzsku alebo v Altamire v Španielsku.

Umelci zanechali na stenách jaskyne Chauvet obdivuhodnú zbierku malieb zvierat - zatiaľ sa zistilo približne 440 - koní, bizónov, nosorožcov, panterov. Všetky doteraz publikované fotografie - jaskyňa je prístupná len pre odborníkov - potvrdzujú mimoriadne dobré zvládnutie techniky kreslenia, zmysel pre proporcie, kompozíciu fresiek a podobne. Išlo o "hotových" umelcov.

Odborníci na pravek, ktorí doteraz tradične interpretovali umenie tej doby ako vývoj od jednoduchého znázorňovania po komplexné zobrazenie, budú musieť revidovať svoje teórie, konštatovala Hélene Valladasová zo Štátneho strediska vedeckého výskumu (CNRS).

Niektoré nálezy v jaskyni sa podrobili viacnásobným datovaniam, aby sa vyhlo omylu v stanovení času obývania jaskyne. Pred odborníkmi zostáva v jaskyni Chauvet ešte stále veľa práce, medzi iným aj pozorne preskúmať podlahu jaskyne, aby sa zistili ďalšie stopy jej obývania.

Jaskyňu Chauvet objavili 18. decembra 1994 v juhovýchodnom Francúzsku. Sú v nej nástenné maľby mnohých zvierat. V máji tohto roku sa historikovi Yanickovi Le Guillouovi podarilo objaviť a odfotografovať uhlíkom nakreslenú Venušu. Podľa odborníkov ide o najstaršie zobrazenie ženy nakreslené v dejinách a zároveň jediné zobrazenie človeka v jaskyni Chauvet.