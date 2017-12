Wars & Warriors: Joan of Arc - dojmy z dema

V poslednom čase sa začína objavovať stále viac a viac akčných RPGčok z pohľadu tretej osoby a Johanka z Arku nebude výnimkou. Lenže aby hra uspela, musí mať v sebe niečo, čo dokáže hráča udržať pri hraní – tento náboj v sebe malo napríklad podobné Diablo

15. jan 2004 o 9:05 Ján Kordoš

. A ako je na tom Joan of Arc?

Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že Johanka bola skutočná historická postava, takže si tvorcovia zaumienili, že trafia dve muchy jednou ranou – majú k dispozícii veľkého hrdinu a navyše je to žena. Nech si hovorí kto chce, čo chce, ak máte možnosť hrať za kočku, zaujme vás to skôr ako hrať za tlstého a chlpatého štyridsiatnika. Ako bude príbeh vložený do hry sa dozvieme až z plnej verzie hry, ale už teraz je jasné, že sa dočkáme náznakov z histórie, ale nemusíte mať strach, až také žhavé to nebude. Dôraz je kladený na samotné súboje.

Nedávno vyšla ďalšia hra na motívy Pána prsteňov – Return of the King a Joan of Arc je mu dosť podobná. Aspoň čo sa týka súbojovej časti. V pohode si vystačíte s klávesnicou a myškou, klávesnica slúži na pohyb a myškou určujete smer pohybu a killujete protivníkov. Ľavým a pravým tlačidlom myšky vytvárate rôzne kombá, ktorési pri prechode na vyšší level môžete vylepšiť a budú tak oveľa efektívnejšie. Súboje pripomínajú klasický klikfest, ale obohatený o výber útoku, pomocou spomínaných druhov – a verte mi, je ich dosť.

Za každého zabitého nepriateľa dostanete príslušný počet skúseností a po vyhupsnutí na ďalšiu úroveň, vám je umožnené vylepšiť si základné vlastnosti a jeden druh útoku. Takto to je vytvorené určite lepšie ako v Return of the King, kde boli RPG prvky úplne minimalizované. Ako v každom RPG, aj tu máte k dispozícii inventár, do ktorého si ukladáte všetky predmety, ale v deme toho nebolo až tak veľa, takže som v ňom mal väčšinou len bochníky chleba, ktoré liečili a jablká, ktoré regenerovali moje sily (klasická stamina, ktorá sa vám míňa pri súbojoch).

Jeden odstavček venujem aj technickému spracovaniu, ktoré sa celkom podarilo, ale aj tak tu je zopár ale, ktoré by som si dovolil vysloviť. Samotný engine je kvalitne naprogramovaný a nemusíte si chystať žiadny pytlík vedľa compu na prípadné nevoľnosti. Tvorcovia sa pohrali hlavne s trávnatým porastom, ktorý vyzerá fakt nádherne. Okolie síce nepobralo veľa detailov, ale myslím, že príchodom kompletnej verzie sa to zlepší. Detailnosť postavičiek je vcelku dobrá, ale ich rozpohybovanie občas zahaprovalo. Dnes už nikoho ani nezaujme monotónne sa pohupujúci vrkoč, ale vďaka bohu za to. Ozvučenie bolo priemerné, ja by som bol celkom rád, ak by hra mala dôraznejší hudobný doprovod.

A ako sa to celé hralo? Ovládanie chvalabohu nebolo až také strašné ako v Return of the King, ale občas sa vyskytli situácie, ktoré ma pri súbojoch stáli nejakú časť energie. Kamera je zavesená za vašou hlavou, ale keď sa nepriateľ začne otáčať, máte veľkú šancu zamotať sa v klbku nepriateľov a vtedy nastáva situácia, v ktorej len klikáte ako besný. No aj tak sú súboje dosť zábavné a zaujímavé. Nepriatelia síce nepobrali veľa inteligencie, ale všetko sa kompenzuje ich vyššou energiou a možnosťou brániť sa. Boje sa tak nestávajú monotónnymi po pár minútach, čo bol dosť veľký problém spomínaného Return of the King a stále skúšate nové útoky a ich efektívnosť v boji.

Na záver tohto preview by sa hodilo kopnúť sem nejaké zhodnotenie, ale myslím, že všetko potrebné bolo už povedané vyššie, takže snáď len, že Joan of Arc možno prekvapí, obsahuje totiž celkom schopné RPG prvky, zaujímavé súboje a celkom pekné spracovanie (koniec koncov, vyskúšajte si hru sami v tomto deme). Čo viac si priať?