Mikročipy zabránia podvodom v kasínach

15. jan 2004 o 0:00

Rôznofarebné žetóny, s ktorými sa hrá v kasínach, budú mať už v tomto roku zabudované mikročipy, ktoré ich umožnia identifikovať pomocou rádiovej frekvencie až do vzdialenosti niekoľkých desiatok metrov. Ako napísal New Scientist, zabráni to falšovaniu alebo krádeži žetónov, ktoré doteraz majitelia kasín označovali farbami, viditeľnými iba v ultrafialovom alebo infračervenom svetle. Žetóny so zabudovanými mikročipmi budú mať pre majiteľov kasín aj ďalšiu výhodu - umožnia im nenápadne sledovať správanie hráčov, ktorí porušujú pravidlá hry.

S myšlienkou využiť mikročip na označenie pravosti iného platidla - bankoviek - prišla už dávnejšie Európska centrálna banka. Jeho umiestnenie do tenkej bankovky by bolo síce zložitejšie ako do žetónu, firma Hitachi však už ponúkla mikročip, ktorý má plochu iba 0,4 mm a hrúbku 0,1 mm. Technické riešenie tohto problému bude teda nepochybne jednoduchšie ako právne. Už po schválení mikročipových žetónov sa ozvali zástancovia ochrany súkromia, ktorí sú presvedčení, že elektronika využitá v takejto forme porušuje jedno zo základných ľudských práv. (ač)