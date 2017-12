NHL 2002 – konečne poriadny hokej

V USA a Kanade sa rozbieha nový ročník NHL a neboli by to EA SPORTS, keby nám opäť nenaservírovali nový diel úspešnej hokejovej série s „prekvapujúcim“ názvom NHL. Na rozdiel od diskutabilného minulého ročníka však konečne môžeme bez preháňania napísať, .

6. okt 2001 o 22:00

V USA a Kanade sa rozbieha nový ročník NHL a neboli by to EA SPORTS, keby nám opäť nenaservírovali nový diel úspešnej hokejovej série s „prekvapujúcim“ názvom NHL. Na rozdiel od diskutabilného minulého ročníka však konečne môžeme bez preháňania napísať, že posledný ročník je najlepším hokejom na PC. Napriek očakávaniam, že pôjde len o akúsi aktualizáciu zostáv tímov zmiešanú s drobnými úpravami grafiky, ktorá bude ešte viac lahodiť akčne ladenému americkému publiku, nové NHL prekvapí najmä podstatne zlepšeným hokejovým modelom. Samozrejme, platí to len vtedy, ak sa nedáte zlákať možnosťou nastaviť si nižšiu obtiažnosť.

Hlavne hráči prestali byť magnetom pre puk. Ten veľmi rád z hokejok odskakuje aj pri tých najmenších kolíziách a aj presné prihrávky takmer do každej pozície sú už minulosťou. Streľba je podstatne menej presná, zmizli zázračné góly od polovice ihriska (z NHL 2001 ich úplne neodstránilo ani niekoľko patchov) alebo „golfáky“ z bekhendu. Konečne má zmysel aj nejaká individuálna hra, pretože zraziť hráča na zem je podstatne ťažšie, ak len trochu kľučkuje. Okrem toho sa aktívnym hráčom dvíha morálka a viditeľne sa v zápasoch zlepšujú. Samostatnú recenziu by si zaslúžilo správanie brankárov. Ako vždy sa časom na nich nájdu nejaké finty, ale na teraz môžeme obdivovať perfektnú prácu ich nôh, zvýšenú stabilitu pri prudkých strelách a skoncovanie so zbytočným hádzaním sa na stranu po kolmých prihrávkach. Možno by nezaškodilo, keby si viac odchytávali hokejkou puky, ktoré sa kĺžu tesne popred nich, ale aj bez toho výška skóre v jednom zápase zreteľne klesla. Novinkou série sú kartičky hokejistov, ktoré si môžete nakupovať za kredity získané splnením rôznych herných úloh, ako napríklad vsietiť gól v prvých tridsiatich sekundách zápasu. A nebojte sa – k dispozícii sú aj ľahšie úlohy.

Grafická prezentácia hry sa našťastie veľmi nezmenila (už NHL 2001 má aj na dnešok vysoké hardwarové nároky), ale vďaka zlepšeným animáciám a pridaným detailom sa určite je na čo pozerať. Autori najali iného druhého komentátora, čo prinieslo vítané spestrenie dabingu šťavnatým humorom. Zvuky sú štandardne vysokej kvality, a tak asi nenájdeme nič, prečo by ste v NHL 2002 čo najskôr nemali „športovať“.

