Mobily predbehnú pevné linky

4. okt 2001 o 10:00

Počet mobilných telefónov by mal v celosvetovom meradle do roku 2006 dosiahnuť 1,6 miliardy. Pevných telefónnych liniek by pritom malo byť 963 miliónov. Podľa zistení The Carmel Group by tak do piatich rokov mal počet mobilov globálne prekročiť počet pevných telefónnych liniek. Analytici tvrdia, že nárast používania mobilov prinesie prosperitu najmä krajinám ako Kórea, Japonsko a Čína, v ktorých sa uvedená technológia vyrába. (tasr)