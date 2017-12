DRIV3R - pre všetkých adrenalínových šoférov

Čas od uvedenia prvého Drivera na PC už značne pokročil, konzolisti sa dočkali už aj druhého pokračovania a teraz nastal čas, na uvedenie trojky, ktorá sa objaví aj na PC. Máme pre vás bližšie informácie a obrázky v podobe tejto novinky.

14. jan 2004 o 12:10 Ján Kordoš

Čas od uvedenia prvého Drivera na PC už značne pokročil, konzolisti sa dočkali už aj druhého pokračovania a teraz nastal čas, na uvedenie trojky, ktorá sa objaví aj na PC. Určite ste si všimli mierne divný názov hry, ale môžem vás ubezpečiť, že nejde o žiadnu chybičku, ale imidžovku autorov – Reflections (skôr by som to nazval marketingový ťah manažérov, aby už názov bol akože cool - pozn. by chrupi). Ak sa pamätáte na uvedenie filmu Se7en, tak to je niečo podobné. Treba však uznať, že to vyzerá prinajmenšom elegantne.

Pre tých, čo nepoznajú Drivera (aj takí môžu byť), v skratke popíšem základné princípy hry. Dá sa povedať, že ide o klasickú autíčkovskú naháňačku (ako Vice City alebo Starsky and Hutch), ale s dôrazom kladeným na reálnosť a príbeh. Možno to trošku zaváňa Mafiou, ale na rozdiel od megadiela našich českých bratov tak často z auta vystupovať nebudete.

Príbeh je zatiaľ rovnako známy ako kalendár plnenia sľubov našej milej vlády, ale zrejme pôjde o ďalší tradičný súboj Tanner, hlavný hrdina, so zločincami. Dobrý ujo Tanner musí nakopať zlému ujovi Jerichovi prdel a tom to je. Aby to ešte nevyzeralo tak, že Tanner je niečo ako osamelý jazdec, tak bol k nemu priradený parťák Jones. Čakajú vás naháňačky mestom, tak ako ich poznáme z iných hier. Neviem v čom to je, ale pre tento typ hier majú hráči slabosť a doslova ich žerú.

Aby však bol zážitok z hrania ešte lepší, Reflections nešetrili na dabingových hercoch a v úlohe hlavného zloducha budeme počuť Mickeyho Rourka. Neviem, či je to niečo extra super, stačí, ak si spomeniem na hlasy Dukeho alebo Maxa Payna. Nebol to žiadny známy hlas, ale sa výborne hodil k hlavnej postave. Na PC sa hra objaví až koncom roku, ale už teraz ide o nádejný projekt. Konzolisti sa dočkajú už v marci.